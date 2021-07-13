Yemek Sütlü incir tatlısı tarifi ve yapılışı: Sütlü incir tatlısı nasıl yapılır?
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Sütlü incir tatlısı tarifi ve yapılışı: Sütlü incir tatlısı nasıl yapılır?

Yemek

Sütlü incir tatlısı tarifi ve yapılışı: Sütlü incir tatlısı nasıl yapılır?

İncirin enfes lezzeti ve muhallebinin uyumuyla ortaya çıkan sütlü incir tatlısı tarifi kendine hayran bırakıyor. Sütlü tatlı sevenler, sütlü incir tatlısı nasıl yapılır merak ediyor. Peki, kaç dakikada pişer? Tadını çok seveceğiniz sütlü incir tatlısı tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

13 Temmuz 2021, Salı 09:47 Son Güncelleme:
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Her lokmasında ayrı bir lezzet alacağınız sütlü incir tatlısı tarifi, evde kolayca yapabileceğiniz enfes bir lezzet. Peki, sütlü incir tatlısı nasıl yapılır? Sütlü incir tatlısı tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

SÜTLÜ İNCİR TATLISI TARİFİ

Sütlü incir tatlısı malzemeleri

  • 1 kg süt
  • 10 kuru incir
  • 1 kahve fincanı nişasta
  • 3 kahve fincanı toz şeker
  • 4 çorba kaşığı çekilmiş antep fıstığı

Sütlü incir tatlısı yapılışı

İncirleri yıkayıp iri iri doğrayın. 1 çay bardağı su ile incirler yumuşayana kadar pişirin. Süte nişastayı ilave edip sürekli karıştırarak muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin. Toz şeker ve incirleri ekleyip karıştırarak 5 dakika daha pişirin. Servis kâselerine paylaştırıp soğumaya bırakın. Üzerini antepfıstığı ile süsleyip soğuk olarak servis yapın.

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