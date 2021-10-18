Sütlü irmik helvası nasıl yapılır? Sütlü irmik helvası tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası
Türk mutfağının en eski lezzetlerinden birisi olan sütlü irmik helvası tarifi, birçok kişi tarafından sevilen bir lezzet. Peki, sütlü irmik helvası nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız sütlü irmik helvası tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
18 Ekim 2021, Pazartesi 12:37 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
İrmikle hazırlayabileceğiniz birçok tatlı çeşidi var. En çok beğenileni ve en popüler olanı sütlü irmik helvası tarifi. Peki, sütlü irmik helvası nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız sütlü irmik helvası tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler, püf noktası...
SÜTLÜ İRMİK HELVASI TARİFİ
Sütlü irmik helvası malzemeler
- 2,5 su bardağı süt
- 2 su bardağı toz şeker
- 3 yemek kaşığı dolusu tereyağı
- Yarım çay bardağı sıvı yağ
- 25 gramlık dolmalık fıstık
- 2 su bardağı irmik
İlk önce bir tencereye 2,5 su bardağı süt ve 2 su bardağı şekeri koyup orta harlı bir ateşe koyalım. Şeker eriyene kadar karıştıralım. Çok fazla kaynatmadan şeker eriyince bir kenara alalım. Bu arada kavuracağımız tencereye 3 yemek kaşığı tereyağı ve yarım çar bardağı sıvıyağı ekleyelim. Yağ eriyince içine 25 gr dolmalık fıstığı katalım. İrmiği de ilave ettikten sonra orta ateşte dolmalık fıstık ve irmiklerin rengi dönene kadar kavuralım. İstediğimiz rengi alınca ocağın altını kapatalım.
Bu sırada sütlü karışımı yavaş yavaş tencereye boşaltalım. Ocağın altını tekrar açalım ve karıştırmaya devam edelim. 1-2 dakika daha karıştırdıktan sonra ocağın altını söndürüp, üzerine bir bez örtüp tenceremizin kapağını kapatalım. Yaklaşık 30 dakika dinlenen helvamızı servis edeceğimiz kâseye koyup ikram edebilirsiniz. Arzuya göre helvanın üzerine Şam fıstığı da ekleyebilirsiniz.