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Sütlü irmik tatlısı tarifi

Sütlü irmik tatlısı malzemeleri

1 kg süt

1 su bardağı irmik

7 yemek kaşığı toz şeker

1 paket vanilya

1 yemek kaşığı margarin

1 yemek kaşığı Hindistan cevizi

Sütlü irmik tatlısı yapılışı

Öncelikle soğuk sütü bir tencere içine dökün. Üzerine şeker ve irmiği ilave edin. Kıvamı koyulaşmaya başladığında margarin, vanilya ve Hindistan cevizini de ekleyip karıştırmaya devam edin. Boza kıvamına gelince, ıslattığınız cam fırın tepsisine dökerek soğumaya bırakın. İçerisine bisküvi eklemek istiyorsanız, karışımın yarısını tepsiye dökün ve üzerine bisküvileri yerleştirin. Kalan karışımı da sıra sıra dizdiğiniz bisküvilerin üzerine dökün. Dilimleyip, istediğiniz gibi süsleyip servis edin.



