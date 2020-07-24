Yemek Arabistan'ın meşhur tatlısı: Sütlü irmik tatlısı tarifi

Arabistan'ın meşhur tatlısı: Sütlü irmik tatlısı tarifi

Yemek

Arabistan'ın meşhur tatlısı: Sütlü irmik tatlısı tarifi

Arabistan'ın en bilindik tatlılarından biri olan sütlü irmik tatlısı tarifi lezzetiyle kendine hayran bırakıyor. Sevdiklerinize hazırlamak için sütlü irmik tatlısı tarifi arıyor ya da sütlü irmik tatlısı nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Sütlü irmik tatlısı tarifi için "Sütlü irmik tatlısı tarifi, sütlü irmik tatlısı nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

24 Temmuz 2020, Cuma 12:44 Son Güncelleme:
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İster meyve ile isterseniz de dondurma ile tüketebileceğiniz sütlü irmik tatlısı tarifi hem hafif hem de lezzetli. Sevdiklerinize hazırlamak için sütlü irmik tatlısı tarifi arıyor ya da sütlü irmik tatlısı nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Sütlü irmik tatlısı tarifi için "Sütlü irmik tatlısı tarifi, sütlü irmik tatlısı nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

Sütlü irmik tatlısı tarifi

Sütlü irmik tatlısı malzemeleri

  • 1 kg süt
  • 1 su bardağı irmik
  • 7 yemek kaşığı toz şeker
  • 1 paket vanilya
  • 1 yemek kaşığı margarin
  • 1 yemek kaşığı Hindistan cevizi

Sütlü irmik tatlısı yapılışı

Öncelikle soğuk sütü bir tencere içine dökün. Üzerine şeker ve irmiği ilave edin. Kıvamı koyulaşmaya başladığında margarin, vanilya ve Hindistan cevizini de ekleyip karıştırmaya devam edin. Boza kıvamına gelince, ıslattığınız cam fırın tepsisine dökerek soğumaya bırakın. İçerisine bisküvi eklemek istiyorsanız, karışımın yarısını tepsiye dökün ve üzerine bisküvileri yerleştirin. Kalan karışımı da sıra sıra dizdiğiniz bisküvilerin üzerine dökün. Dilimleyip, istediğiniz gibi süsleyip servis edin.

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