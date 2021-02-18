Yemek Sütlü kek tarifi ve yapılışı: Sütlü kek nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer?

Sütlü kek tarifi ve yapılışı: Sütlü kek nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer?

Yemek

Sütlü kek tarifi ve yapılışı: Sütlü kek nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer?

Hızlıca yapabileceğiniz pamuk gibi sütlü kek tarifi en çok bilinen ve tercih edilen tariflerden. Evde kek hazırlamak isteyenler sütlü kek nasıl yapılır merak ediyor. Peki, kaç dakikada pişer? Tadını çok seveceğiniz ve evinizi mis gibi kokutacak sütlü kek tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

18 Şubat 2021, Perşembe 09:59 Son Güncelleme:
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Hızlıca hazırlayabileceğiniz ve en çok tercih edilen sütlü kek tarifi, oldukça pratik bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için sütlü kek tarifi arıyor ya da sütlü kek nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Sütlü kek tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası...

Sütlü kek tarifi

Sütlü kek malzemeleri

  • 3 adet yumurta
  • 1 su bardağı toz şeker
  • Yarım su bardağı sıvı yağ
  • 1 su bardağı süt
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilya
  • 2-2 buçuk su bardağı un

Sade kek yapılışı

Öncelikle kek kalıbınızı tereyağıyla iyice yağlayıp bir kenara alın. Fırınınızı 160 dereceye ayarlayıp ısınmaya bırakın. Kek hamuru için öncelikle yumurta ve toz şekeri mikser yardımıyla köpürene kadar çırpın. Üzerine sıvı yağ ve süt ekleyip çırpmaya devam edin. Un, vanilya ve kabartma tozunu da malzemeye ekleyip güzelce karıştırın. Kek hamurunu önceden yağladığınız kek kalıbına boşaltıp fırına verin. Kekiniz kabarana kadar fırının kapağını hiç açmayın. 40 dakika kadar pişirdikten sonra keke kürdan batırarak içinin pişip pişmediğini kontrol edin. Pişen keki fırından çıkarıp oda sıcaklığına gelene kadar soğumaya bırakın. Dilimleyip servis edin.

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