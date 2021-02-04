Sütlü kuru cacık nasıl yapılır? Sütlü kuru cacık tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası
Hemen hemen her yemeğin yanına giden ve afiyetle yenen cacığı sütlü kuru cacık tarifi ile denediniz mi? Sütün lezzetini sevenler sütlü kuru cacık nasıl yapılır merak ediyor. Tadını çok seveceğiniz sütlü kuru cacık tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...
04 Şubat 2021, Perşembe 13:02 Son Güncelleme:
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Kıvamı normal cacıktan daha koyu olan sütlü kuru cacık tarifi oldukça pratik bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için sütlü kuru cacık tarifi arıyor ya da sütlü kuru cacık nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Sütlü kuru cacık tarifi, yapılışı, püf noktası ve malzemeler...
Sütlü kuru cacık tarifi
Sütlü kuru cacık malzemeleri
- 4 adet salatalık
- 2 su bardağı süzme yoğurt
- Yarım su bardağı süt
- Yarım su bardağı su
- 2 diş sarımsak
- Dereotu
- Taze nane
- Zeytinyağı
- Tuz
Sütlü kuru cacık yapılışı
Sarımsağı ince ince doğrayın. Salatalıkları soyup küp küp doğrayın. Yoğurda salatalıkları ve sarımsağı ekleyip karıştırın. Sütü ve suyu azar azar ekleyerek yoğurdu açın. İnce kıydığınız dereotunu ve tuzu da ilave edip harmanlayın. Cacığı servis tabağına alıp üzerini zeytinyağı ve taze nane yapraklarıyla servis edin.
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