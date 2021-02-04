Kıvamı normal cacıktan daha koyu olan sütlü kuru cacık tarifi oldukça pratik bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için sütlü kuru cacık tarifi arıyor ya da sütlü kuru cacık nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Sütlü kuru cacık tarifi, yapılışı, püf noktası ve malzemeler...

Sütlü kuru cacık tarifi

Sütlü kuru cacık malzemeleri

4 adet salatalık

2 su bardağı süzme yoğurt

Yarım su bardağı süt

Yarım su bardağı su

2 diş sarımsak

Dereotu

Taze nane

Zeytinyağı

Tuz

Sütlü kuru cacık yapılışı

Sarımsağı ince ince doğrayın. Salatalıkları soyup küp küp doğrayın. Yoğurda salatalıkları ve sarımsağı ekleyip karıştırın. Sütü ve suyu azar azar ekleyerek yoğurdu açın. İnce kıydığınız dereotunu ve tuzu da ilave edip harmanlayın. Cacığı servis tabağına alıp üzerini zeytinyağı ve taze nane yapraklarıyla servis edin.



