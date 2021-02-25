Sütlü poğaça tarifi ve yapılışı: Sütlü poğaça nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer?
Mis gibi yumuşacık sütlü poğaça tarifi yapmak oldukça pratik ve kolay. Poğaça sevenler sütlü poğaça nasıl yapılır merak ediyor. Peki, kaç dakikada pişer? Her lokmasında ayrı bir lezzet olan sütlü poğaça tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...
25 Şubat 2021, Perşembe 14:37 Son Güncelleme:
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Enfes görünümü ve tadıyla kendine hayran bırakan sütlü poğaça tarifi favori lezzetiniz olacak. Sevdiklerinize hazırlamak için sütlü poğaça tarifi arıyor ya da sütlü poğaça nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Sütlü poğaça tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...
SÜTLÜ POĞAÇA TARİFİ
Sütlü poğaça malzemeleri
- 1 bardak ılık süt
- 1 bardak sıvı yağ
- 1 bardak ılık su
- 1 tane yumurta
- 1 paket yaş maya (42 gr)
- 2 silme tatlı kaşığı tuz
- 4 kaşık şeker
- 7 bardak un (kıvama göre değişir)
Üzeri için;
- Yumurta sarısı
- Susam
Geniş bir kabın içinde ılık suyu, ılık sütü, yaş mayayı ve şekeri karıştırın. Maya eriyene kadar karıştırın. Ardından sıvı yağı, yumurtayı ve tuzu da ekleyin. İyice karıştırın ve yavaş yavaş unu eklemeye başlayın. Yumuşak ele yapışmayacak bir kıvam alana kadar un eklemeye devam edin. Hamuru yavaş yoğurmanız kabarması için önemli. Daha sonra 30 dakika üzerini örterek dinlendirin. Dinlendirme işlemi bittikten sonra yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine küçük parçalar halinde dizin. Sonra 20 dakika kadar daha bekletin. 190 derecelik fırında 20-25 dakika kadar pişirin.