Kolay malzemeli sütsüz kek tarifi

Tadını çok seveceğiniz ve kolay malzemelerden yapılan sütsüz kek tarifi oldukça pratik. Sevdiklerinize hazırlamak için sütsüz kek tarifi arıyor ya da sütsüz kek nasıl yapılır merak ediyorsanız "Sütsüz kek tarifi, sütsüz kek nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

Sütsüz kek tarifi

Sütsüz kek malzemeleri

4 yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı sıvı yağı

2 su bardağı un

1 su bardağı su

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

1 adet portakal ( kabuğunun rendesi)

Sütsüz kek yapılışı

Karıştırma kapına oda sıcaklığında olan yumurtaları koyun Yumurtayı iyice çırptıktan sonra üzerine toz şekeri ekleyin ve köpük köpük kıvamına gelene kadar çırpın. Ardından köpüren karışıma sıvı yağ, su ve portakal kabuğu rendesi ilave ederek çırpma işlemine devam edin. Bu aşamadan sonra unu, kabartma tozunu ve vanilyayı ayrı bir kasenin içine eleyerek ilave edin ve kaşık yardımıyla güzelce karıştırın. Kuru malzemeleri yumurtayla hazırlanan sıvı karışımın üzerine ekleyerek koyu ve özlü bir hamur elde edene kadar çırpmaya devam edin.

Katı yağ ile kekin pişeceği kalıbı güzelce yağladıktan sonra un serpiştirerek her tarafını unlayın. Fazla unu silkeleyin ve daha sonra hazırlanan sütsüz kek harcını yağlanan kalıba boşaltıp, harcın düzgün bir şekilde yayılması için iki elle ortasında kalıbı sallayın.

Önceden ısıtılmış 175 derecelik fırında ortalama 45 dakika pişirin. Daha sonra servis tabağına ilk sıcağı çıkınca aktarın.



