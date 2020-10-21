Doğum Öncesi Sütünü satarak servet kazanıyor

Sütünü satarak servet kazanıyor

Doğum Öncesi

Sütünü satarak servet kazanıyor

ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan Julie Dennis, nakit sıkıntısı çektiği için sütünü satmaya karar verdi. Sütü olmayan annelere süt satan Dennis, 20.000 dolar kazanç elde etti.

21 Ekim 2020, Çarşamba 10:11 Son Güncelleme:
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Nakit sıkıntısı çeken bir anne, anne sütünü çevrimiçi olarak yabancılara satarak 20.000 dolar kazanç elde etti.

Julie Dennis adındaki kadın , bebeği 6 aylık olduktan sonra anne sütüne artık ihtiyacı kalmadığını ancak sütü olmayan anneleri bu süreçte daha iyi anladığı için bebeklerin anne sütünden mahrum kalmaması gerektiğini düşünerek süt sağımına devam ettiğini açıkladı.

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Julie Dennis, sütü üretmenin tam zamanlı bir işe eşdeğer olduğunu ancak ondan para kazandığı için insanlardan tepki aldığını iddia ediyor.

Tüm ülkede süt satışı yapan Dennis, 'tamamen para odaklı değil ama ben ve ailem için buna değer olduğundan emin oluyorum. Süt sağmakla geçirdiğim zaman için para istediğim için beni utandıran yorumlar alıyorum bunun parasız yapıldığını düşünüyorlar. Markete gidip bedava mama alamıyoruz bu yüzden insanların bedava anne sütü beklemesi beni şaşırtıyor. Harcadığınız tüm zamanı topladığınızda asgari ücretten daha az ücret alıyorum. Bununla birlikte her altı ila sekiz haftada bir pompa parçaları değiştiriliyor, tek kullanımlık torbalar alınıyor ve aletlerin steril edilmesi için bir ücret ödeniyor. Bunun yanında sütü sağmak da büyük bir iş' diye konuşuyor.

Anne sütünün paylaşılması sakıncalı mı?

Amerikan Pediatristler Akademisi, bütün preterm bebeklerin anne sütü alması gerektiğini, pastörize edilmiş bağışçı sütünün kullanılması gerektiğini belirtmektedir. Kanada Pediatristler Birliği ve Food and Drup Administration, hastalık yapan mikroorganizmaların bulaşma riskinden dolayı işlenmemiş anne sütü paylaşımını uygun bulmamaktadır. Yani tarama testinden geçen ve pastörize edilmiş anne sütünü önermektedir. 


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