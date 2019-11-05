Sütyen kullanmak zararlı mı?

Bilim insanlarına göre, sık sütyen kullanımı ve meme kanseri arasında bir ilişki mevcut. Yapılan yeni araştırmalar neticesinde sık sütyen kullanımı ile iyi huylu fibrokistik meme hastalıkları ve kanser arasında bir ilişki olduğu ortaya çıktı.

Florida’lı Doktor Gragory High, yaptığı araştırmalarda fibrokistik meme rahatsızlığı olan kadınların %90’ından fazlasının sütyenlerini giymeyi bıraktıklarında iyileşme kaydettiklerini keşfetmiştir. Araştırmalara göre, sütyenlerin sık kullanımı lenf drenajı hasarına da yol açabiliyor.

Aynı zamanda memelerin sütyenler sayesinde dik durduğu algısının da oldukça yanlıiş olduğu ortaya çıktı

Franche-Compte Üniversitesi’nde Profesörlük yapan Spor bilimi araştırmacısı Jean-Denis Rouillon ve ekibi, sütyen kullanımının 18-35 yaşlarındaki 330 kadın üzerindeki etkisini ölçtüğü 15 yıllık bir çalışma yürüttü.

Yapılan araştırmalar sonucunda bulgular şu şekilde;,sütyenleri erken yaşta kullanmaya başlamanın memelerin desteklenmesine, sırt ağrısının azalmasına veya memelerin sarkmasının önlenmesine aslında yardımcı olmadığı yönündeydi. Profesör Rouillon’a göre, “tıbbi, fizyolojik ve anatomik olarak; memeler yerçekiminden mahrum edilmekten hiçbir fayda görmez. Aksine, bu durum memelerin sarkmasında daha büyük bir rol oynar…”

Araştırmalara göre, sütyen kullanmayan genç kadınlarda kas elastikiyeti ve destekleyici meme dokusu gelişimi daha fazla oluyor

Sütyen takmayı bırakan kadınların meme uçlarında sütyen takanlara göre 7mm’lik bir yükselme durumu ortaya çıktı.Doktor Stafford Broumand’a göre, “Sütyenlerden destek almayan genç kadınlarda, gelişmekte olan bir memenin kalkık durmasını sağlayan kolajen üretimini ve doku esnekliği artıyor.”

2009 yılında Çin’de yapılan bir araştırma, sütyen ile uyumanın meme sağlığını kötü yönde etkileyebileceğini savunuyor

Araştırmaya göre, sütyen takarak uyumayan kadınlarda meme kanseri riski %60 oranında azalıyor. 2011 yılında İspanya’da yapılan başka bir araştırmaya göre ise; push-up veya balenli sütyenler meme dokusunda kızarıklık veya çöküntü yaratabileceği için kanser riskini en çok arttıranlar arasında gözlemleniyor. 2000 yılında yapılan başka bir araştırma için Fiji’de genel olarak sütyenlerin kullanımının az olduğu bir kültürden gelen kadınlar gözlemlenmiş. Aynı köyde yaşayan, aynı genetiğe sahip ve aynı şekilde beslenen kadınları inceleyen araştırma 24 meme kanseri vakası ölçmüş. Bu vakaların hepsini de, işleri için sütyen kullanmak zorunda olan kadınlarda gözlemlemişler.