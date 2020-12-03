Olur olmadık yerde çıkıp canınızı acıtan sutyen tellerini geri takıp sutyeninizi daha da kullanmanız mümkün. Peki, çıkan sutyen demiri nasıl tamir edilir? Sutyen teli nasıl takılır? Sutyen teli ile başı dertte olanlar haberimize göz atabilir.

Sutyenin çıkan demiri nasıl tamir edilir?

Bir sıcak silikon tabancası ve sıcak silikon elde edin. Demiri çıkan sutyeninizi yuvasına yerleştirip narince yerine geri takın. Takma işlemi bittiğinde Silikon tabancasıyla sıcak silikonu tel yuvasının girişine sürüp kurumasını bekleyin.

Eğer anlık çözüm üretmeniz gerekiyorsa;

Dışarı çıkan teli içeri doğru geri itin. Nasır bandı alıp telin çıktığı yere takın ve sutyeninizi kullanmaya devam edin.



