Moda Sütyensiz kıyafet giymenin kolay yolu: Meme bantı

Sütyensiz kıyafet giymenin kolay yolu: Meme bantı

Moda

Sütyensiz kıyafet giymenin kolay yolu: Meme bantı

Sütyensiz oldukları için dekolteli kıyafetler giymeye çekiniyorsanız, size bir müjdemiz var! Adeta sütyen takmış gibi sizi rahat hissettirecek meme bantları sayesinde dekolteli kıyafetlerinizi özgürce giymeniz mümkün hale geliyor. Pandemide büyük bir ihtiyaç haline dönüşen meme bantlarının mucidi kız kardeşler, bu sayede hem ünlü oldu hem de zengin.

28 Eylül 2021, Salı 09:27 Son Güncelleme:
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Avustralyalı kardeşler Bianca (36) ve Bridgett Roccisano (30), sütyensiz giyilen kıyafetlerin içine yapıştırılabilir ve memeyi kaldırma etkisi yapan bantlar ürettiler. Ürün çok ses getirdi. Pandemide eve kapanınca sosyal medyadan ticaret tüyoları paylaşmaya başladılar. Tüyoları işe yaradıkça talep arttı. Artık iki kardeş danışmanlık hizmetlerinden günde 40 bin dolar kazanıyor. Markalarının 2023’te 20 milyon dolar değerine ulaşması bekleniyor. İki kardeşe göre pandemide telefonun ön kamerasından görünen dekolteli paylaşımlar arttığı için ürünlerine ilgi de büyüdü.

İkilinin ürettiği bantlar 35 ülkede kutusu 22 dolardan satılıyor.

KİM KARDASHİAN DA ÇIKARMIŞTI

Öte yandan reality şov yıldızı Kim Kardashian da kendi markası Skims için vücut bantları piyasaya sürmüştü. Kardashian'ın fazla ünlü olmadığı dönemlerde sütyensiz kıyafet giyerken göğüslerini koli bantıyla sardığı biliniyor.

MEME BANTI NASIL KULLANILMALI?

Sütyensiz kıyafet giyecekseniz, göğüsleriniz sütyen takmış gibi dik durmasını sağlamak için meme bantlarından yararlanabilirsiniz. Koli bantı cilde zarar verebileceğinden medikal sargı bezlerini kullanabilirsiniz.

Göğüslerinizi bantla sarmadan önce cildinizin tamamen kuru olmasında ve nemlendirici, parlatıcı gibi herhangi bir kozmetik ürün kullanmamaya özen gösterin.

Göğüslerinizi alttan başlayarak dekoltenize doğru kaldırıp bantlayın. Kıyafetinizden görünmeyecek şekilde bantlamaya özen gösterin. Hepsi bu kadar!

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