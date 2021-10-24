Suudi Arabistan, 2060’a kadar sıfır emisyona ulaşacak

Duyuru, Veliaht prens Muhammed bin Salman tarafından krallığın ilk kez gerçekleştirdiği Suudi Yeşil Girişimi Forumu’nun başlangıcında yazılı olarak yapıldı. Bu duyuru, Glasgow’da yapılacak olan Birleşmiş Milletler İklim Değişiklikleri Konferansı’ndan (COP26) bir hafta önce yapılmasıyla da dikkat çekti.

Krallık emisyonlarını azaltmayı hedefleyecek olsa da, Prens Muhammed krallığın bunu sözde “Karbon Döngüsel Ekonomi” yaklaşımıyla yapacağını söyledi.

Bu yaklaşım, fosil yakıtlara olan küresel bağımlılığı fiilen azaltmaya yönelik çabalar yerine hala güvenilmez karbon yakalama ve depolama teknolojilerine odaklanıyor.

Buna ek olarak yapılan açıklamaların yalnızca Suudi Arabistan’ın kendi ulusal sınırları ile ilgili olduğu belirtildi. Yani ülkenin petrole olan yatırımı ve diğer ülkelere olan fosil yakıt ihracatı bundan etkilenmeyecek.

Sıfır karbon emisyonuna geçiş, özellikle emisyonları yönetmek ve azaltmak için gerekli teknolojilerin olgunluğu ve kullanılabilirliği göz önünde bulundurularak, krallığın küresel enerji piyasalarının güvenliğini ve istikrarını artırmadaki lider rolünü koruyacak şekilde gerçekleştirilecek.

Gelir için fosil yakıtlara bağımlı olmaktan uzaklaşma çabalarına rağmen, krallığın petrol ve gaz ihracatı ekonomisinin bel kemiğini oluşturuyor.



