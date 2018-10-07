Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önünde bekleyiş sürüyor!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, alıkonulmasına ilişkin soruşturma başlattığı gazeteci Kaşıkçı'nın akıbeti ile ilgili belirsizlik sürüyor. Kaşıkçı'nın en son görüldüğü yer olan Beşiktaş'taki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önünde gazeteciler bekleyişlerine bugün de devam ediyor.

Etrafı polis bariyerleriyle çevrili bulunan başkonsolosluk binasına bazı yetkililer araçlarıyla giriş yaptı. Emniyetin verdiği bilgiye göre Kaçıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim Salı günü saat 13.12'de Suudi Arabistan Başkonsolosluğundaki randevusuna gitti ve bir daha dışarı çıkmadı. Kaşıkçı'nın başkonsolosluğa girdiği saatle, nişanlısının kendisinden haber alamadığını bildirdiği süre arasındaki, Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna yapılan tüm giriş çıkışlar, emniyet tarafından inceleniyor.

YASİN AKTAY: VAHİM BİR DURUM

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay'dan Suudi gazetecinin kaybolmasıyla ilgili Habertürk TV'de açıklama yaptı.

Aktay şunları söyledi:

"Bir ay kadar önce görüşmüştük. Bana, Suud vatandaşlarına yönelik yapılabilecek operasyonlardan endişelerinden bahsetmişti. Türkiye'de yapılamayacağına dair ifadeleri olmuştu. Türkiye'de bu tip operasyonlar yapamayacaklarına dair güven duyuyordu. Kendisiyle ilgili böyle bir durum olduğunu tam olarak ifade etmemişti. Ben de kendisine yardımcı olabileceği yönünde ifadem olmuştu.

Çok vahim bir durum. Acı bir durum. İnsanların neye güvenecekleri açısından zor bir durum. Tüm gelenekleri yok eden, darbe vuran bir durum.

Randevuyla gidiyor. 2 saat öncesinden konsolosluğa haber veriyor. Saat 13.00'te geliyorum diye bilgi veriyor. Randevulaşıyorlar. Saat 13.00'te evrağın hazır diye bekliyor. O saatte de 2 uçak dolusu insan geliyor ve aynı saatlerde konsoloslukta bulunuyor. Bana 16.40 civarı haber veriliyor. 3 saat 40 dakika sonra ilk haber alanın ben olduğumu anlıyorum. Ben gerekli yetkililere haber veriyorum. Bütün tedbirlerin de alındığını biliyorum.

İlk aldığım yanıt çok vahim. Girip çıkmaması olağanüstü bir durum. Orası bir konsolosluk, diplomatik bir merkez. Cemal Kaşıkçı bilinmeyen bir insan değil. Dünya çapında bir insan. Türkiye'de de tanınan bir insan. Benim de şahsi bir dostluğum var. Suudi Arabistan'ın en entelektüel insanı olarak biliniyor. Onu herkes tanıyordu. Görüşleri ilgiyle izlenmesi gereken bir insan. Kendisine bir şey yapılmayacağı güvenle gitmiş oldu.

Türk emniyeti, istihbaratı hiçbir şey kaçmaz ondan. Eğer bir operasyon o saatten sonra yapılmış olsaydı kesinlikle yapılamazdı. Belli ki 13.00 ile 16.40 arasında bir şey yapılmış olacak."

TURAN KIŞLAKÇI: ÖLDÜRÜLDÜ

Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü iddia etti.

Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı Suudi Arabistan Konsolosluğu önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü iddia eden Kışlakçı, "Hepimiz başı sağolsun. Bütün dünyanın başı sağlosun. Cemal Kaşıkçı sadece Arap dünyasında bilinen bir isim değil dünyada bilinen bir isimdi. Bize 2 gün önce haber ulaşmıştı. Dün teyit ettirdik. Öldürüldüğü haberi doğru. Çok vahşice öldürüldüğü yönünde bilgilere ulaştık. Öldürüldüğü kesin, fakat barbar şekilde öldürüldüğü yönündeki iddiaları tam teyit ettiremedik. Bugün yarın yetkiler bu konuda açıklama yapacak. Ellerinde ciddi deliler olduğunu biliyoruz" diye konuştu.