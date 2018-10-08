Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda hareketlilik
Washington Post yazarı Suudi Arabistan vatandaşı gazeteci Cemal Kaşıkçı için, Levent'te yer alan Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önünde bekleyiş sürüyor
Başkonsolosluktan çıkan bir grubun, araçlara binerek konvoy halinde ayrıldıkları görüldü.
TÜRKİYE'DEN ARAMA İÇİN İZİN TALEBİ
Türkiye, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 6 gün önce girip bir daha çıkmadığı İstanbul'daki Suudi Başkonsolosluğu'nda arama yapmak için izin istedi. Talep, ikinci kez Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Velid bin Abdulkerim El-Hireyci'ye iletildi.
İdris TİFTİKÇİ - İbrahim MAŞE İSTANBUL(DHA)
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