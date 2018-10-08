Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda hareketlilik

Washington Post yazarı Suudi Arabistan vatandaşı gazeteci Cemal Kaşıkçı için, Levent'te yer alan Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önünde bekleyiş sürüyor

08 Ekim 2018, Pazartesi 18:22 Son Güncelleme: 08 Ekim 2018, Pazartesi 18:40
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Başkonsolosluktan çıkan bir grubun, araçlara binerek konvoy halinde ayrıldıkları görüldü.

TÜRKİYE'DEN ARAMA İÇİN İZİN TALEBİ

Türkiye, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 6 gün önce girip bir daha çıkmadığı İstanbul'daki Suudi Başkonsolosluğu'nda arama yapmak için izin istedi. Talep, ikinci kez Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Velid bin Abdulkerim El-Hireyci'ye iletildi.

İdris TİFTİKÇİ - İbrahim MAŞE İSTANBUL(DHA)

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