Başkonsolosluktan çıkan bir grubun, araçlara binerek konvoy halinde ayrıldıkları görüldü.

TÜRKİYE'DEN ARAMA İÇİN İZİN TALEBİ

Türkiye, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 6 gün önce girip bir daha çıkmadığı İstanbul'daki Suudi Başkonsolosluğu'nda arama yapmak için izin istedi. Talep, ikinci kez Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Velid bin Abdulkerim El-Hireyci'ye iletildi.

İdris TİFTİKÇİ - İbrahim MAŞE İSTANBUL(DHA)

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