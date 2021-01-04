Dünya Suudi Arabistan ile Katar anlaştı! Sınırlar açılıyor

Suudi Arabistan ile Katar anlaştı! Sınırlar açılıyor

Dünya

Suudi Arabistan ile Katar anlaştı! Sınırlar açılıyor

Kuveyt Dışişleri Bakanı Sabah, Suudi Arabistan ile Katar arasındaki kara, deniz ve hava sınırlarının bu akşam itibarıyla açılması için anlaşmaya varıldığını açıkladı.

04 Ocak 2021, Pazartesi 23:01 Son Güncelleme:
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Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır Muhammed es-Sabah, yaptığı televizyon konuşmasında, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğini belirtti.

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"Suudi Arabistan ile Katar arasındaki kara, deniz ve hava sınırlarının bu akşam itibarıyla açılması için anlaşmaya varıldı." ifadelerini kullanan Kuveytli Bakan, Katar ile Suudi Arabistan arasındaki tüm meseleleri çözüme kavuşturma konusunda uzlaşıldığını aktardı.

Körfez krizi

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken, bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı. Kuveyt ise krizin başından bu yana çözüm için taraflar arasında arabuluculuk çabaları yürüttü.

AA

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