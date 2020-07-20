Suudi Arabistan Kralı Selman gece yarısı hastaneye kaldırıldı

84 yaşındaki Kral'ın safra kesesindeki iltihap nedeniyle başkent Riyad'daki hastaneye yatırıldığı, uluslararası haber ajansları tarafından 'son dakika' koduyla duyurdu.

Suudi Arabistan'da 2015 yılında tahta oturan Kral Selman bin Abdülaziz, bu gece yarısı hastaneye kaldırıldı. Uluslararası haber ajansları, gelişmeyi saat 04.36'da 'acil' koduyla duyurdu.

Resmi haber ajansı SPA, başkent Riyad'daki hastaneye yatırılan Kral Selman'ın safra kesesinde iltihap olduğunu duyurdu.

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı ülkesini yöneten Kral, bugün itibariyle 84 yaşında. Son birkaç yıldır Kral Selman'ın oğlu Veliaht Prens Muhammed bin Selman ülkeyi asıl yöneten isim.

Kral Selman'la görüşmek üzere Suudi Arabistan'a gitmeye hazırlanan Irak Başbakanı Mustafa el Hadimi ise, ziyaretini erteledi.