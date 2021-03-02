Suudi Arabistan'da hac ibadeti için aşı şartı
Suudi Arabistan, bu yıl hac farizası için koronavirüs aşısı yapılmasının temel şart olduğunu duyurdu.
02 Mart 2021, Salı 03:10 Son Güncelleme:
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Ukaz gazetesi, Sağlık Bakanı Tevfik er-Rebia'nın bakanlığındaki yetkililere, hacca katılmak isteyenlere Kovid-19 aşısı olmanın zorunlu olduğunu, bunun hacca katılım şartlarından biri olarak ilettiğini aktardı.
Bakan Rebia, Mekke, Medine ve kutsal mekanlardaki sağlık tesislerinde görev yapacak sağlık çalışanı temini için erkenden hazırlıkların yapılmasını istedi.
Ayrıca haberde, Bakanın hacılar için bir Kovid-19 komisyonu oluşturulması talimatı verdiği belirtildi.
AA
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