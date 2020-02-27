BBC'deki habere göre Futbola olan merakıyla bilinen Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Salman, kadınlardan oluşan takımların yer alacağı bir futbol ligi kurulması için talimat verdi.

Bir Premier Lig ekibi almak istediği bilinen Muhammed bin Salman, ülkesinde de sporun ve özellikle futbolun gelişmesi adına çeşitli yatırımlar yapıyor.

Kadınların spora katılımını teşvik etmek amacıyla bir futbol ligi kurulması ise bu hususta yapılacak en büyük atılımlardan biri olacak.

İlk alınan bilgilere göre kadınların oynayacağı maçlar Riyad başta olmak üzere toplamda 3 şehirde oynanacak.

Suudi Arabistan'da 2 sene önceye kadar kadınların stadyumlara girip erkeklerle beraber maç izlemesi yasaktı.

Şimdiyse Suudi kadınların kendilerine ait bir futbol ligleri olacak.

Kadın haklarına yönelik çalışmalar yapan hükümetin, bu konuya spor organizasyonlarıyla da destek vermek istediği ifade edilirken, ülkede kadınların eşlerinden izin almaları halinde yurt dışı seyahatlerine tek başına gitmelerine de onay verilmişti.

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