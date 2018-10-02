Suudi Arabistan'da kadınlara yönelik reformlara devam ediliyor.

Hinduizm'in bir ibadeti olarak düşünüldüğünden yıllardır yasak olan yoganın yapılmasına izin çıktı. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın 'modern İslam' açıklaması ile Kasım ayında yoga resmen spor olarak kabul edildi.

"5 YIL ÖNCE BU İŞİ YAPMAK İMKANSIZDI"

Yoga yapan Suudi kadınlardan Suudi kadın Nouf Marwaii, "Çok fazla tacize maruz kaldım ve çok nefret mesajı almıştım. 5 yıl önce bu işi yapmak bizim için imkansızdı" dedi.

Marwaii, bu karar ile hayatının değiştiğini ve ilk dersten sonra ağladığını açıkladı.

REFORMLARIN DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR

Kadınların halka açık egzersiz hakkının uzun süredir reddedildiği Suudi Arabistan'ın kadınları, egzersizin yaşamlarını değiştirdiğini söyleyerek karardan duydukları memnuniyeti de dile getirdi.

Suudi Arabistan'da reformların ise devam etmesi bekleniyor.



