Suudi Arabistan'daki Türk vatandaşları Samsun'a getirildi
Suudi Arabistan'da bulunan 314 Türk vatandaşı, Türk Hava Yolları'na ait uçakla Samsun'a getirildi.
14 Nisan 2020, Salı 23:07 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla Suudi Arabistan'daki Türk vatandaşlarının ülkeye getirilmesi için tahliyelerine başlandı. Bu kapsamda, Türk Hava Yolları'na ait uçak ile 314 Türk vatandaşı Samsun'a getirildi. Samsun Çarşamba Havalimanı'na inen uçaktaki yolcular, AFAD ve UMKE ekiplerince sağlık kontrolünden geçirildi.
Polis gözetiminde otobüslere bindirilen vatandaşlar, karantina altına alınmak üzere Çorum'a gönderildi.
AA