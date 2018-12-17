Suudi Arabistan'dan ABD'ye sert tepki!
Suudi Arabistan, ABD Senatosu'nun, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı Cemal Kaşıkçı cinayetinden sorumlu tutan yasa tasarısını kabul etmesine sert tepki gösterdi
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 'Suudi Arabistan Krallığı, ABD Senatosu'nun doğrulanmamış iddia ve suçlamalara dayandırdığı, Krallık'ın içişlerine açıkça müdahale kapsamına giren ve Krallık'ın bölgesel ve uluslararası rolünü hafife alan duruşunu reddediyor'