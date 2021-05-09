Suudi Arabistan'dan hac ibadeti açıklaması
Suudi Arabistan, bu yıl hac ibadetinin, Kovid-19 salgını gölgesinde özel sağlık ve güvenlik şartları çerçevesinde yapılacağını duyurdu.
09 Mayıs 2021, Pazar 18:36 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bu yıl haccın, hacıların sağlığı koruma altına alınarak, ibadetlerin kolaylıkla yapılmasının sağlanması gözetilerek, özel sağlık ve güvenlik koşullarına göre gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtildi.
Açıklamada, haccın koşullarıyla ve önlemlerle ilgili ayrıntıların daha sonra paylaşılacağı bildirildi.
Suudi Arabistan, Kovid-19 salgını nedeniyle geçen yıl sadece ülke içinden ve sınırlı sayıda hacı adayını kabul etmişti.
AA