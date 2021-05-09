Dünya Suudi Arabistan'dan hac ibadeti açıklaması

Suudi Arabistan'dan hac ibadeti açıklaması

Dünya

Suudi Arabistan'dan hac ibadeti açıklaması

Suudi Arabistan, bu yıl hac ibadetinin, Kovid-19 salgını gölgesinde özel sağlık ve güvenlik şartları çerçevesinde yapılacağını duyurdu.

09 Mayıs 2021, Pazar 18:36 Son Güncelleme:
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Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bu yıl haccın, hacıların sağlığı koruma altına alınarak, ibadetlerin kolaylıkla yapılmasının sağlanması gözetilerek, özel sağlık ve güvenlik koşullarına göre gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtildi.

Açıklamada, haccın koşullarıyla ve önlemlerle ilgili ayrıntıların daha sonra paylaşılacağı bildirildi.

Suudi Arabistan, Kovid-19 salgını nedeniyle geçen yıl sadece ülke içinden ve sınırlı sayıda hacı adayını kabul etmişti.

AA

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