Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, 30 Mayıs'ta Mekke'de düzenlenmesi planlanan Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Olağanüstü Zirvesi'ne katılması için Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye davet gönderdi.

Katar resmi haber ajansı QNA'ya göre, Kral Selman'ın gönderdiği davet mektubunu KİK Genel Sekreteri Abdullatif bin Raşid ez-Zeyyani, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'ye teslim etti.

OLAĞANÜSTÜ ZİRVE DÜZENLEMESİ ÇAĞRISI

Suudi Arabistan Kralı Selman, 18 Mayıs'ta KİK üyesi ülkeler ile Arap ülkeleri liderlerine, Mekke'de 30 Mayıs'ta iki olağanüstü zirve düzenlenmesi çağrısı yapmıştı.

Kral, söz konusu zirve kararını, 12 Mayıs'ta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) kara sularında 4 ticari kargo gemisinin sabotaja uğraması ve 14 Mayıs'ta Suudi Arabistan'daki iki pompa istasyonuna saldırı düzenlenmesinin akabinde almıştı.

AA