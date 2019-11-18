Suudi Arabistanlı kadın yönetmenin filmi İsrail’de gösterilecek

Suudi Arabistanlı kadın yönetmen Hayfa el-Mansur’un "Harika Aday" filmi, İsrail Kadın Film Festivali’nde gösterilecek. İsrail Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Mansur’un filminin gelecek ay Batı Kudüs’te düzenlenecek festivalin açılış filmi olacağı belirtildi.

Altın Aslan ödülü için yarışmıştı

Suudi Arabistan’da çekilen ve bir kadın doktorun yerel seçimlerde aday olmasının ardından başından geçen olayların anlatıldığı film, 76. Venedik Film Festivalinde Altın Aslan ödülü için yarışmıştı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Suudi Arabistan’ı Oscar’da temsil edecek Harika Aday’ın gösterimi için filmin yönetmeni Mansur’dan izin alınıp alınmadığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

AA