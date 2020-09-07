Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti davasında karar çıktı

Suudi Arabistan'da görülen Cemal Kaşıkçı davasında 8 kişi mahkum edilirken, 5 kişiye 20'şer yıl hapis cezası verildi.

Resmi televizyon, İstanbul'daki başkonsoloslukta Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın emriyle vahşice öldürülen gazeteci cinayetinde sekiz kişinin suçlu bulunduğunu bildiriyor.

2 Ekim 2018 tarihinde İstanbul'daki Suudi Arabistan başkonsolosluğunda vahşice öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde Suudi mahkemesi kararını verdi.

Resmi televizyon, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın emriyle işlenen suikastte sekiz kişinin suçlu bulunduğunu bildiriyor.

Bu sekiz kişiden beşine 20 yıl hapis cezası verildi. Üç kişi ise 7 ila 10 yıl arasında cezalar aldı.