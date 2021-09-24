Kırmızı Oda dizisindeki Süveyda karakteri hem hikayesiyle hem de isminin farklılığıyla izleyicilerin dikkatini çekti. Dizinin ardından pek çok kişi “Süveyda isminin anlamı nedir?”, “Süveyda ne demek?” ve “Süveyda Kuran’da geçiyor mu?” araştırması yapmaya başladı…

SÜVEYDA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Süveyda ismi kalbin 5 mertebesinden birinin adıdır.

Kalbin ortasında var kabul edilen siyah nokta.

Tohumun ortasında bulunan tanecik.

Kalpteki gizli günah olmak üzerek 3 farklı anlam taşımaktadır.

Divan şiirlerinde sıkça kullanılan Süveyda, genellikle Tasavvuf ile ilgilenenler tarafından bilinmektedir.

SÜVEYDA KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Süveyda ismi Kuran’da geçmemekle birlikte, bu ismin çocuklara koyulması da İslam alimleri tarafından tavsiye edilmemektedir.

Türkiye’de her 187.651 kişiden birinin ismi Süveyda ve ülkemizde toplamda, Süveyda isminde 437 kişi bulunuyor. Bunlardan 75’i ise İstanbul’da bulunuyor.