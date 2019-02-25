SUV’larda “dizel” ilk tercih

Mehmet Ali KANTARCI

Tüm dünyada otomobilseverlerin SUV’lara (Spor Amaçlı Araç-Sports Utility Vehicle) olan talep artarken Türkiye’de de büyüme devam ediyor. Dünyada en çok SUV satılan bölge yüzde 41 ile Çin olurken Avrupa’da ise satılan her 100 otodan 29’u SUV. Ülkemizde de bu oran 2017’de yüzde 18 iken 2018’de yüzde 22’ye yükseldi. Ayrıca geçen yıl satılan toplam 106.6 bin SUV’dan yüzde 80’i otomatik vitesli şanzımanlılardan oluşurken yüzde 67’si ize dizel motorlulardan oluştu. Yani Türk tüketicisinin SUV tercihi “dizel ve otomatik” lerden yana.

TÜKETİCİ DİZELDEN VAZGEÇMİYOR

Birçok global araç imalatçısı dizel motorlu araç üreteceğini durduracağını hibrit veya elektrikli modellere yöneleceğini taahhüt ederken tüketiciler tercihlerinde şimdilik fazla değişiklik göstermiyor. Ekonomik açıdan gelişmiş ülkelerin elektrikli ve hibrit araç alımlarında önemli destekler sağlaması dünyanın bu bölgelerinde bu araçlara talebi artırmakta. Ancak hibrit ve elektrikli araçlara verilen teşviklerin küçük kaldığı ülkelerde halen “dizel” ekonomikliği ile ön plana çıkmakta. Türkiye’de satılan tüm otomobillerde dizelin oranı yüzde 65’lerden 58’lere gerilerken SUV’larda ise halen 67’lerde. Satılan her 100 SUV’un 31’i benzinli 2’si ise hibrit. Bu tablo pazara girecek alternatif motorlu SUV’larla nasıl gelişecek hep beraber göreceğiz.

HB SINIFINDAN MÜŞTERİ

SUV sınıfına geçenlerin büyük kısmı HB (Hatchback) müşterilerden oluşurken özellikle lüks markaların C (kompakt) ve D (medium) segmenti sedan araçlarında ÖTV ve kur artışının ardından yaşanan fiyat değişimleri de talebi yükseltiyor. Ayrıca geçtiğimiz yıl satılan dizel SUV’ların yaklaşık yüzde 75’i , benzinli SUV’ların da yaklaşık yüzde 90’ı otomatik vitesli olarak tercih edilmiş.

BEKLENEN SPORTAGE YOLLARDA

Kia’nın Türkiye distribütörü Çelik Motor da iddialı SUV modeli Sportage ile artık “dizel-otomatik” pazarından pay almak için hazır. Kia’nın global pazarda en çok satan modeli Sportage yenilenen yüzü ve motoruyla pazara iddialı bir giriş yaptı. Sportage yeni bir dış ve iç tasarımının yanında yeni güvenlik, bilgi ve eğlence teknolojileriyle de dikkat çekiyor. Yeni Sportage 136 beygir gücündeki yeni dizel motor ve otomatik şanzıman kombinasyonuyla 170. 2 bin TL’den başlıyor.

İÇ VE DIŞ TASARIMDA DEĞİŞİKLİK

Dördüncü nesil Sportage, Kia’nın Namyang, Kore ve Irvine, California tasarım merkezilerinin katkılarıyla Kia’nın Frankfurt, Almanya’da bulunan Avrupa tasarım stüdyosu tarafından tasarlandı. Sportage’ın sportif dış tasarımı yeni ön ve arka tamponlarla yeniden hayat bulurken ön farlar ve arka stop lambaları da yeniden yorumlandı. Sportif tasarımı donanıma bağlı olarak sunulan yeni 17 ve 19 inç alaşım jantlar tamamlıyor. GT Line versiyonlarında parlak sıcak radyatör ızgarası ve arka bagaj kapağında koyu krom süslemeler bulunuyor. Versiyona özgü 19 inçlik alaşım jantlar yeniden tasarlanırken tüm versiyonlarda çift egzoz çıkışına sahip arka difüzör ve yeniden tasarlanan “buz küpü” LED sis farları devreye giriyor. GT Line versiyonlarında çift renk kumaş ve deri koltuklar standart olarak sunulurken isteğe bağlı olarak tamamen deri döşemeler de tercih edilebiliyor.

AKILLI GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ

Yenilenen Kia Sportage donanım seviyesine bağlı olarak dur-kalk özelliğine sahip akıllı hız sabitleme sistemi, park ve manevraları kolaylaştıran çevre görüş sistemi ve sürücü dikkat dağınıklığı uyarı sistemi de dahil olmak üzere birçok sürüş destek sistemlerini bünyesinde barındırıyor. Ayrıca müşterilere 7 inç büyüklüğünde dokunmatik ekranlı veya 8 inç büyüklüğünde çerçevesiz ekranlı olmak üzere farklı bilgi ve eğlence sistemi alternatifleri sunuluyor.

4.7 LİTRE YAKIT TÜKETİMİ

Sıralı dört silindirli 1.598 cc hacimli 136 PS gücündeki yeni turbo dizel motor, Kia’nın bugüne kadar ürettiği en temiz dizel motor olmasıyla öne çıkıyor. Kia’nın yenilikçi, yüksek verimlilik sağlayan ‘SmartStream’ inovasyonlarını bünyesinde barındıran yeni 1.6 litrelik motor, yüksek performansı düşük yakıt tüketim değeriyle bir arada kullanıma sunuyor. ‘SmartStream’ motor 4.000 d/d’de 136 PS güç ve 2.000 d/d itibariyle 320 Nm tork üretiyor. Motorun ürettiği güç yedi kademeli çift kavramalı şanzıman (DCT) ile yola aktarılıyor. Seçici katalitik indirgeme (SCR) sistemi, dizel partikül filtresi ve start & stop sistemi de dahil olmak üzere modern teknolojinin tüm nimetlerinden yararlanan motor Euro 6d TEMP emisyon normunda. 100 km’de ortalama 4,7 litre yakıt tüketen araç, 123 gr/km CO2 emisyon salınımı gerçekleştiriyor.

FAİZ AVANTAJI SUNUYOR

Öte yandan Kia şubat sonuna kadar özel bir kampanya uyguluyor. Sportage dizel otomatik lansman fiyatıyla sunulurken 70 bin TL kredi için 12 ay yüzde 0.99 faiz uygulanıyor. Ayrıca 2018 model Kia Rio, Stonic, Bongo ve 7 inçlik multimedya sistemi & geri görüş kamerasına sahip Picanto 30 bin TL’ye, 12 ay taksit ve 0 faiz avantajı ile satın alınabiliyor.

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