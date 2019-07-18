Suya atlarken başını kayaya çarpıp öldü!
Mersin’in Erdemli ilçesinde suya atlarken başını kayaya çarpan Ömer Denden (36) hayatını kaybetti
Ömer Denden (36) arkadaşlarıyla Mersin Erdemli'ye bağlı Kayacı Vadisi’ne pikniğe gitti. Denden, bir süre sonra serinlemek için 3 metre yükseklikten vadideki suya atlarken başını kayaya çarptı.
Suya düşen Denden, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartıldı.
Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldıran Denden kurtarılamadı.
AA-DHA