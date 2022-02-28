Türkiye Suya gömülen aracın tavanında kurtarılmayı bekledi!

Suya gömülen aracın tavanında kurtarılmayı bekledi!

Türkiye

Suya gömülen aracın tavanında kurtarılmayı bekledi!

Rize'de kontrolünü kaybettiği araçla birlikte dereye uçan sürücü Serkan Aslan, suya gömülen aracın tavanına çıkarak kurtarılmayı bekledi. Ekipler, Aslan'ı halatla kurtardı.

28 Şubat 2022, Pazartesi 11:54 Son Güncelleme:
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Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Çamlıhemşin ilçesi, Yolkıyı köyünde meydana geldi. Serkan Aslan, kullandığı 53 AY 815 plakalı hafif ticari araçla karşı yönden gelen diğer araca yol verirken, direksiyon kontrolünü kaybetti.

Hafif ticari araç, Çat Deresi'ne düştü. Sürücü Aslan ise suya gömülen aracın tavanına çıktı.

Burada kurtarılmayı bekleyen sürücüyü görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla gelen ekiplerin halatla kurtardığı Serkan Aslan, Kaçkar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kazayla ilgili inceleme yapıldı.


Emirhan PEHLİVAN/ RİZE (DHA)


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