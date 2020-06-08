Suyu kesilen 71 yaşındaki vatandaş Adalar Belediyesi'ne pompalı tüfekle ateş açtı
Büyükada'da suyu kesilen 71 yaşındaki M.Ş. pompalı tüfekle geldiği Adalar Belediyesi binasına 7 el ateş etti. Saldırgan gözaltına alındı.
08 Haziran 2020, Pazartesi 10:02 Son Güncelleme:
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Adalar Belediyesinin binası, saldırgan bir şahıs tarafından kurşunlandı. Evinin suyunun kesildiği gerekçesiyle saldırıyı gerçekleştiren şahıs gözaltına alındı.
Büyükada'da sabah saatlerinde yaşanan olayda, Adalar Belediyesine pompalı tüfekle gelen 71 yaşındaki M.Ş. adlı şahıs, evinin suyunun kesildiği gerekçesiyle belediye binasına doğru ateş açtı.
Olayda yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadı. Nüfus kaydı Rize'de bulunan silahlı saldırgan polis tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
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