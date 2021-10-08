Suyu taşıyalım | Çocuklar için oyunlar

Çocuklar için oynan bu oyun deney yaparken neden-sonuç ilişkisi kurabilme becerilerini pekiştireceklerdir.

MALZEMELER

Renkli bant, bir kova, su, cetvel ve kalem, iki tane kap.

NASIL OYNANIR?

Yere bantlar ile iki eşit yol çizin ancak bir tanesi düz diğeri zikzak ya da dalgalı olmalı. Bitiş noktalarına bir kova koyun. İki kabınızın üzerine cetvel yardımı ile su miktarını belirleyecek çizgiler çekin ve bu kapları bantların diğer tarafına koyun. Amacımız çok dikkatli bir şekilde çizgilerden çıkmayarak ve suyu dökmeyerek 2 dakika içerisinde en çok suyu kovaya taşıyabilmek