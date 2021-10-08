Suyu taşıyalım | Çocuklar için oyunlar
Çocuklar için neden sonuç ilişkisini kurmaya yardımcı olan suyu taşıyalım oyunu ile çocuğunuz eğlenerek öğrenecek.
08 Ekim 2021, Cuma 14:08 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Çocuklar için oynan bu oyun deney yaparken neden-sonuç ilişkisi kurabilme becerilerini pekiştireceklerdir.
MALZEMELER
Renkli bant, bir kova, su, cetvel ve kalem, iki tane kap.
NASIL OYNANIR?
Yere bantlar ile iki eşit yol çizin ancak bir tanesi düz diğeri zikzak ya da dalgalı olmalı. Bitiş noktalarına bir kova koyun. İki kabınızın üzerine cetvel yardımı ile su miktarını belirleyecek çizgiler çekin ve bu kapları bantların diğer tarafına koyun. Amacımız çok dikkatli bir şekilde çizgilerden çıkmayarak ve suyu dökmeyerek 2 dakika içerisinde en çok suyu kovaya taşıyabilmek
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