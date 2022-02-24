Suzan Kardeş hayalindeki mesleği açıkladı

13 yaşında meslek hayatına başlayan Suzan Kardeş, "Abilerimi askere aldılar. Okuldan çıkışlarda mecburen çalıştım. Hayalim arkeolog olmaktı" açıklamasını yaptı. Oyunculuk kariyerinden bahseden 61 yaşındaki sanatçı, "Bir Demet Tiyatro'da rolü alan bir kişi oyuna gelmedi. Yılmaz Erdoğan, 'Penceredeki kadını sen oynar mısın?" dedi. Ardından bu yolculuğum başladı" şeklinde konuştu.