Magazin Suzan Kardeş hayalindeki mesleği açıkladı

Suzan Kardeş hayalindeki mesleği açıkladı

Magazin

Suzan Kardeş hayalindeki mesleği açıkladı

Balkanların sevilen yorumcusu Suzan Kardeş, Bloomberg HT yayınlanan programa konuk oldu. Şu sıralar Aziz dizisinin kadrosunda yer alan oyuncu Suzan Kardeş, hayalindeki mesleği açıkladı.

24 Şubat 2022, Perşembe 16:26 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

13 yaşında meslek hayatına başlayan Suzan Kardeş, "Abilerimi askere aldılar. Okuldan çıkışlarda mecburen çalıştım. Hayalim arkeolog olmaktı" açıklamasını yaptı. Oyunculuk kariyerinden bahseden 61 yaşındaki sanatçı, "Bir Demet Tiyatro'da rolü alan bir kişi oyuna gelmedi. Yılmaz Erdoğan, 'Penceredeki kadını sen oynar mısın?" dedi. Ardından bu yolculuğum başladı" şeklinde konuştu.

Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
24 Şubat 2022 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Mehmet Coşkundeniz
Senin mutluluğun benim mutluluğum
Mehmet Coşkundeniz
Uğur Alkapar
Dürüstlük
Uğur Alkapar
Suna Akyıldız
Eşinin mirasını reddecek mi?
Suna Akyıldız
Funda Duru
Yeryüzünden Notlar! Sepetteki tüm armutları ısırmaktan suçlu bulundu
Funda Duru
Şirin Sever
Namuslu görünmek kimlere kaldı?
Şirin Sever
Yasemin Candemir
Doktorlar bu TikTok trendine karşı uyarıyor
Yasemin Candemir
Gökçen Erdoğan
Genital estetik şakaya gelmez
Gökçen Erdoğan
Bekir Saçar
Büyük babadan iş tüyoları
Bekir Saçar
Hande Kazanova
2022 yılında burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
2022 yılına astrolojik bakış: 2022'de ayakta kalmak
Öner Döşer
Elif Demirtaş Bilir
Yargı dizisinde İnci’nin sevgilisiyle ilgili müthiş bir ipucu yakaladık
Elif Demirtaş Bilir
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Seren Serengil'den şaşırtan Senem Kuyucuoğlu iddiası