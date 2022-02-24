Suzan Kardeş hayalindeki mesleği açıkladı
Balkanların sevilen yorumcusu Suzan Kardeş, Bloomberg HT yayınlanan programa konuk oldu. Şu sıralar Aziz dizisinin kadrosunda yer alan oyuncu Suzan Kardeş, hayalindeki mesleği açıkladı.
24 Şubat 2022, Perşembe 16:26 Son Güncelleme:
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13 yaşında meslek hayatına başlayan Suzan Kardeş, "Abilerimi askere aldılar. Okuldan çıkışlarda mecburen çalıştım. Hayalim arkeolog olmaktı" açıklamasını yaptı. Oyunculuk kariyerinden bahseden 61 yaşındaki sanatçı, "Bir Demet Tiyatro'da rolü alan bir kişi oyuna gelmedi. Yılmaz Erdoğan, 'Penceredeki kadını sen oynar mısın?" dedi. Ardından bu yolculuğum başladı" şeklinde konuştu.
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