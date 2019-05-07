Özel hazırlanan sahne dekoruyla ve 2 bin kişiyle Hıdırellez’i kutlayan Suzan Kardeş, Balkanlar’dan Yeşilçam’a, Türkçe poptan arabeske hazırladığı geniş repertuvarını konukları için seslendirdi.

'HAYALLERİMİN GERÇEK OLUŞUNU İZLİYORUM'

Konser öncesi muhabirlerin sorularını yanıtlayan Suzan Kardeş, “Hayallerimin gerçek oluşunu izliyorum. Evimin bahçesinde 30 kişiyle başladı bu kutlamalar, şimdi beni bekleyen 2 bin kişi var. Çok mutluyum” diye konuştu.

Gökçe Bahadır

İvana Sert