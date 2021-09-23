Yemek Süzme mercimek çorbası nasıl yapılır? Süzme mercimek çorbası tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası
  • Haberler
  • Yemek Haberleri
  • Süzme mercimek çorbası nasıl yapılır? Süzme mercimek çorbası tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası

Süzme mercimek çorbası nasıl yapılır? Süzme mercimek çorbası tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası

Yemek

Süzme mercimek çorbası nasıl yapılır? Süzme mercimek çorbası tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası

En bilindik ve en lezzetli çorbaların başında gelen süzme mercimek çorbası tarifi, evde kolaylıkla yapabileceğiniz ve tadına doyum olmayan enfes bir lezzet. Peki, süzme mercimek çorbası nasıl yapılır? Kaç dakikada hazırlanır? Süzme mercimek çorbası tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

23 Eylül 2021, Perşembe 10:38 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Günün her saati afiyetle tüketeceğiniz süzme mercimek çorbası tarifi, hem kolay hem de lezzetli tariflerden birisi. Hemen hemen her yemeğin yanına yakışan mercimek çorbası, genellikle herkes tarafından beğenilir. Peki, süzme mercimek çorbası nasıl yapılır? Süzme mercimek çorbası tarifi, hazırlanışı, yapılışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

SÜZME MERCİMEK ÇORBASI TARİFİ

Süzme mercimek çorbası malzemeler

  • 1 su bardağı kırmızı mercimek
  • 1 adet kuru soğan
  • 1 adet havuç
  • 1 adet patates
  • Yarım çay bardağı zeytinyağı
  • 4 su bardağı veya et suyu
  • Yarım limon
  • Kırmızı toz biber
  • Pul biber
  • Tuz

Üzeri için;

  • Nane

SÜZME MERCİMEK ÇORBASI YAPILIŞI

Mercimekleri güzelce yıkayıp süzün. Ardından tencerede alın. Üzerine doğranmış soğan, havuç, zeytinyağı, limon, baharat, tuz ve suyu ekleyip pişmeye bırakın. Suyu yetersiz gelirse ekleyebilirsiniz. Tüm malzemeler piştikten sonra çorbanızı blender'dan geçirin. Daha sonra üzerine az sıvı yağ ile kızartılmış kuru nane dökerek servis edebilirsiniz. 

İlgili Haberler
Çiçek soğan nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta çiçek soğan tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktasıKelek turşusu nasıl yapılır? Kelek turşusu tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası


Yazarlarımızdan
Mehmet Yalçınkaya
Şef Rafet İnce'den minik dostlarımıza müjde var!
Mehmet Yalçınkaya
Burak Akkul
Ganj kıyısında bir alev
Burak Akkul
Doyduğum Yer - Mehmet Kutay Özel
Hem kolay hem sağlıklı: Evde yapabileceğiniz pratik tarifler
Doyduğum Yer - Mehmet Kutay Özel
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (23 Eylül 2021)