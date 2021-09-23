Günün her saati afiyetle tüketeceğiniz süzme mercimek çorbası tarifi, hem kolay hem de lezzetli tariflerden birisi. Hemen hemen her yemeğin yanına yakışan mercimek çorbası, genellikle herkes tarafından beğenilir. Peki, süzme mercimek çorbası nasıl yapılır? Süzme mercimek çorbası tarifi, hazırlanışı, yapılışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

SÜZME MERCİMEK ÇORBASI TARİFİ

Süzme mercimek çorbası malzemeler

1 su bardağı kırmızı mercimek

1 adet kuru soğan

1 adet havuç

1 adet patates

Yarım çay bardağı zeytinyağı

4 su bardağı veya et suyu

Yarım limon

Kırmızı toz biber

Pul biber

Tuz

Üzeri için;

Nane

SÜZME MERCİMEK ÇORBASI YAPILIŞI

Mercimekleri güzelce yıkayıp süzün. Ardından tencerede alın. Üzerine doğranmış soğan, havuç, zeytinyağı, limon, baharat, tuz ve suyu ekleyip pişmeye bırakın. Suyu yetersiz gelirse ekleyebilirsiniz. Tüm malzemeler piştikten sonra çorbanızı blender'dan geçirin. Daha sonra üzerine az sıvı yağ ile kızartılmış kuru nane dökerek servis edebilirsiniz.



