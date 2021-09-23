Süzme mercimek çorbası nasıl yapılır? Süzme mercimek çorbası tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası
En bilindik ve en lezzetli çorbaların başında gelen süzme mercimek çorbası tarifi, evde kolaylıkla yapabileceğiniz ve tadına doyum olmayan enfes bir lezzet. Peki, süzme mercimek çorbası nasıl yapılır? Kaç dakikada hazırlanır? Süzme mercimek çorbası tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
23 Eylül 2021, Perşembe 10:38 Son Güncelleme:
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Günün her saati afiyetle tüketeceğiniz süzme mercimek çorbası tarifi, hem kolay hem de lezzetli tariflerden birisi. Hemen hemen her yemeğin yanına yakışan mercimek çorbası, genellikle herkes tarafından beğenilir. Peki, süzme mercimek çorbası nasıl yapılır? Süzme mercimek çorbası tarifi, hazırlanışı, yapılışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
SÜZME MERCİMEK ÇORBASI TARİFİ
Süzme mercimek çorbası malzemeler
- 1 su bardağı kırmızı mercimek
- 1 adet kuru soğan
- 1 adet havuç
- 1 adet patates
- Yarım çay bardağı zeytinyağı
- 4 su bardağı veya et suyu
- Yarım limon
- Kırmızı toz biber
- Pul biber
- Tuz
Üzeri için;
- Nane
SÜZME MERCİMEK ÇORBASI YAPILIŞI
Mercimekleri güzelce yıkayıp süzün. Ardından tencerede alın. Üzerine doğranmış soğan, havuç, zeytinyağı, limon, baharat, tuz ve suyu ekleyip pişmeye bırakın. Suyu yetersiz gelirse ekleyebilirsiniz. Tüm malzemeler piştikten sonra çorbanızı blender'dan geçirin. Daha sonra üzerine az sıvı yağ ile kızartılmış kuru nane dökerek servis edebilirsiniz.