Pratik meze tarifi arıyorsanız ve her yemeğin yanına yakışacak olan bir meze olsun istiyorsanız süzük mezesi tarifi tam size göre olacaktır. Eğer "süzük mezesi tarifi, süzük mezesi nasıl yapılır" merak ediyorsanız detaylar haberimizde.

Süzük mezesi tarifi

Süzük mezesi malzemeleri

4 yemek kaşığı tava yoğurdu

1 çimdik tuz

1 tatlı kaşığı sumak

1/2 yemek kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı tarhun

2 yemek kaşığı kavrulmuş susam

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Süzük mezesi yapılışı

Yoğurda çok az su ekleyip bir çimdik tuz ilave edip iyice çırpın. Çırpılan yoğurdu tabağa yayın. Üzerine sumak, kimyon, tarhun ve kavrulmuş susamı ekleyin. En son zeytinyağı döküp servis edin.