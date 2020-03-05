Yemek Süzük mezesi tarifi: Süzük mezesi nasıl yapılır?

Süzük mezesi tarifi: Süzük mezesi nasıl yapılır?

Yemek

Süzük mezesi tarifi: Süzük mezesi nasıl yapılır?

Meze olarak sofralarını süsleyeceği gibi misafirlerinize ikramlık tabaklar hazırlarken de güzel sunumlar eşliğinde verebileceğiniz harika bir lezzet olan süzük mezesi tarifi oldukça pratik bir tariftir. Sevdiklerinize hazırlamak için süzük mezesi tarifi arıyor ve süzük mezesi nasıl yapılır merak ediyorsanız " süzük mezesi tarifi, süzük mezesi nasıl yapılır" detaylar haberimizde.

05 Mart 2020, Perşembe 15:49 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU

Pratik meze tarifi arıyorsanız ve her yemeğin yanına yakışacak olan bir meze olsun istiyorsanız süzük mezesi tarifi tam size göre olacaktır. Eğer "süzük mezesi tarifi, süzük mezesi nasıl yapılır" merak ediyorsanız detaylar haberimizde.

Süzük mezesi tarifi

Süzük mezesi malzemeleri

  • 4 yemek kaşığı tava yoğurdu
  • 1 çimdik tuz
  • 1 tatlı kaşığı sumak
  • 1/2 yemek kaşığı kimyon
  • 1 tatlı kaşığı tarhun
  • 2 yemek kaşığı kavrulmuş susam
  • Yarım çay bardağı zeytinyağı

Süzük mezesi yapılışı

Yoğurda çok az su ekleyip bir çimdik tuz ilave edip iyice çırpın. Çırpılan yoğurdu tabağa yayın. Üzerine sumak, kimyon, tarhun ve kavrulmuş susamı ekleyin. En son zeytinyağı döküp servis edin.

İlgili Haberler
Kaygana tarifi: Kaygana nasıl yapılır?
İlgili Haberler
Ispanaklı volovan tarifi: Ispanaklı volovan nasıl yapılır?

Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Doyduğum Yer - Mehmet Kutay Özel
Sokak yemeklerine neden bayılıyoruz?
Doyduğum Yer - Mehmet Kutay Özel
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
SIRADAKİ HABER Antalya'nın meşhur böreği 'Fıtır' Guinness yolunda