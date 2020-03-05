Süzük mezesi tarifi: Süzük mezesi nasıl yapılır?
Meze olarak sofralarını süsleyeceği gibi misafirlerinize ikramlık tabaklar hazırlarken de güzel sunumlar eşliğinde verebileceğiniz harika bir lezzet olan süzük mezesi tarifi oldukça pratik bir tariftir. Sevdiklerinize hazırlamak için süzük mezesi tarifi arıyor ve süzük mezesi nasıl yapılır merak ediyorsanız " süzük mezesi tarifi, süzük mezesi nasıl yapılır" detaylar haberimizde.
05 Mart 2020, Perşembe 15:49 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Pratik meze tarifi arıyorsanız ve her yemeğin yanına yakışacak olan bir meze olsun istiyorsanız süzük mezesi tarifi tam size göre olacaktır. Eğer "süzük mezesi tarifi, süzük mezesi nasıl yapılır" merak ediyorsanız detaylar haberimizde.
Süzük mezesi tarifi
Süzük mezesi malzemeleri
- 4 yemek kaşığı tava yoğurdu
- 1 çimdik tuz
- 1 tatlı kaşığı sumak
- 1/2 yemek kaşığı kimyon
- 1 tatlı kaşığı tarhun
- 2 yemek kaşığı kavrulmuş susam
- Yarım çay bardağı zeytinyağı
Süzük mezesi yapılışı
Yoğurda çok az su ekleyip bir çimdik tuz ilave edip iyice çırpın. Çırpılan yoğurdu tabağa yayın. Üzerine sumak, kimyon, tarhun ve kavrulmuş susamı ekleyin. En son zeytinyağı döküp servis edin.