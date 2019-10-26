İngiltere Championship'te bu hafta oynanacak olan Swansea City - Cardiff City maçı öncesinde, sene başında trajik şekilde hayatını kaybeden Emiliano Sala'ya saygısızlık yapıldı.

Ev sahibi takım taraftarları, Emiliano Sala'nın ölümüyle dalga geçmek ve Cardiff City cephesinin moralini bozmak için sahte uçak biletleri bastırdı.

29 yaşındaki futbolcunun hayatını kaybettiği uçak kazasına göndermede bulunan Swansea City taraftarları, sahte biletlerin üzerine Emiliano Sala'nın ismini yazdırdı.

Söz konusu sahte uçak biletinde varış yeri Cardiff, kalkış yeri Nantes olarak yazıldı.

Uçuşun kaptanı olarak ise 2011 yılında hayatını kaybeden Cardiff City taraftarı Mikey Dye'nin ismine yer verildi.

Swansea City taraftarının bu girişimi, İngiliz basını ve futbolseverler tarafından kınandı.





#olayıngeçmişi





28 yaşındaki Sala, 19 Ocak'ta Premier Lig ekiplerinden Cardiff City'ye tranfer olmuş ve iki gün sonra yeni takımına katılmak için küçük bir uçakla yola çıkmıştı.

Uçak havadayken radarda kaybolmuş ve enkazına günler sonra ulaşılmıştı.

Açıklanan otopsi raporunda Emiliano Sala'nın ölümünün sanılanın aksine boğulma değil, kaza sırasında başına ve gövdesine aldığı darbeler nedeniyle gerçekleştiği belirtilmişti.

Arjantin basını, Emiliano Sala'nın arkadaşlarına gönderdiği ses kaydını yayınladı: "Uçak sanki parçalara ayrılacak gibi görünüyor. Eğer benden haber alamazsanız ne olduğunu biliyorsunuz. Beni bulmaları için birilerini gönderecekler mi bilmiyorum ama bulamazlar. Çok korkuyorum."





Bu haberi de okudular FIFA Emiliano Sala için kararını verdi