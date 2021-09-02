Swap testi günlük hayatta halk arasında çok kullanılmayan bir yöntem olmakla birlikte televizyon programlarında yer alamsı nedeniyle oldukça merak edilir oldu. Edinilen bilgilere göre, Swap testi nedir, ne işe yarar? Swap izi nasıl alınır? soruları ise internette en çok araştırılan konular arasına girdi. İşte merak edilen o soruların yanıtları…

SWAP TESTİ NEDİR, NE İŞE YARAR?

Swap testi, suç olaylarında şüpheli kişilerden alınan örneklerle gerçeklerin ortaya çıkmasına fayda sağlayan bir yöntemdir. Swap testinde, kan izi ve barut izi gibi deliller kullanılır.

Swap izi ise çoğunlukla tükürük, doku, kan ve barut ve çeşitli şekilde DNA örneklerinden alınan izlerdir. “Swap İzi almak” ise bu delillerin toplanması için kullanılan yöntemlere verilen faaliyettir.

Kişi veya olay yerinden alınan kan, barut veya diğer örneklerin tamamına swap izi denir.

SWAP RAPORU NEDİR?

Şüpheli bir kişinin bir olay yaşanan yerde olup olmadığına dair swap izleri alınır ve kişinin konu hakkında doğru söyleyip söylemediği hazırlanan swap raporu ile anlaşılmış olur.

SWAP TESTİ NASIL YAPILIR? SWAP İZİ NASIL ALINIR?

İngilizce de değiştirmek veya değiş tokuş anlamında kullanılan swap kriminoloji alanında da kullanılmaktadır. Swap izi, suç olaylarında şüphelilerden yapışkan bantlar, pamuklu çubuk ve çeşitli numune alma araçları ile alınır. Swap izi genel olarak barut izi, kan izi ve çeşitli izleri kapsar. Swap izi kişide uzun süre kalabilmektedir ancak şüphelinin sağlık durumundaki değişiklikler ve terleme gibi durumlarda etkisini yitirebilir.

SWAP İZİ NE İŞE YARAR?

Ateşli silah kullanıldığı esnada silahtan çıkan barut ve çeşitli kimyasal maddeler silahı ateşleyen kişinin üzerinde izler bırakır. Çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük olan bu izlerin özel olarak alınarak incelenmesi gerekir.

Aynı zamanda ateşli silah ile herhangi bir canlıya ateş edilmişse ateş eden kişide DNA ve kan örnekleri de bulunabilir.

Ateşli silahta kullanılan barut, plaka, disk, çubuk, granül, küresel ve yassılaşmış küresel şekillerinde olabilir.

Özellikle küresel yapıdaki barutlar atış sırasında metrelerce uzağa gidebilir, yakın mesafelerde giysinin yapısına da bağlı olarak birkaç kat giysiyi geçip cilt üzerinde kalabilir. Atış artıklarının, ateş eden elde kalmasını etkileyen faktörler şunlardır:

Kapsülün yapısı

Silahın tipi, çapı

Atış sonrası faaliyetler

Barutun yapısı

Ortamın fiziksel durumu (sıcaklık, rüzgar, nem oranı)

Kişinin hangi elini kullandığı

Atışın çıplak elle yapılıp yapılmadığı…

Swap izi mahkemelerde birincil delil olarak kullanılabilir, suçluların yakalanmasına yardımcı olur. Haliyle kriminoloji bilim dalında sıklıkla kullanılır.



