Türkiye Swarovski Vakfı’ndan mentorluk programı

Swarovski Vakfı’ndan mentorluk programı

Türkiye

Swarovski Vakfı’ndan mentorluk programı

Swarovski Vakfı ve Birleşmiş Milletler Ortaklıklar Bürosu (UNOP) sosyal ve sürdürülebilir kalkınma için geleceğin yaratıcı, yetenekli liderlerini güçlendirmek adına küresel mentorluk ve hibe programını açıkladı.

28 Mart 2021, Pazar 18:44 Son Güncelleme:
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Birleşmiş Milletler tarafından 2021 yılının Sürdürülebilir “Kalkınma için Uluslararası Yaratıcı Ekonomi Yılı” olarak ilan edilmesi ile beraber farkındalık, teknoloji ve çözümler sergileyen yeni nesil yaratıcı yetenekleri belirlemek ve hızlandırmak için başlatılan Creatives for Our Future (Geleceğin Yeteneklileri) programına Türkiye’den de genç yetenekler dahil edilecek. 18-25 yaş arasında moda, sanat, tasarım, mimarlık ve mühendislik konuları ile ilgilenen yaratıcı, yetenekli genç yetenekler 9 Nisan 2021 tarihine kadar başvurularını yapabilecek.

Seçilen adaylar, sosyal ve sürdürülebilir kalkınma için çözümler geliştirmek amacıyla tanınmış uluslararası mentor ve eğitmenler eşliğinde küresel mentorluk ve hibe programından yararlanacak. Hibe alan yetenekli yaratıcı gençler, fikir ve çalışmalarını her sene Eylül ayında yapılan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda anlatma fırsatına sahip olacak. Kazanan şanslı yetenekler, 21 Nisan Birleşmiş Milletler Dünya Yaratıcılık ve İnovasyon Günü’nde duyurulacak.

‘Yetenekleri gençleri güçlendirecek’

Swarovski Vakfı Enstitüsü kurucusu Nadja Swarovaski, “Yetenekli yenilikçi yeni yaklaşımları ortaya çıkarmak dolayısıyla sürdürülebilir kalkınma hedeflerine doğru ilerlemeyi yönlendirmek için yeni nesil yaratıcı yetenekleri gençleri güçlendirecektir” dedi.

BM Ortaklıklar Ofisi’nin İcra Direktörü Annemarie Hou da, “Swarovski Vakfı Enstitüsü tarafından hazırlanan Geleceğimiz için Yaratıcılar Programı, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne (SDG) hizmet eden bir girişimdir” diye konuştu.

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