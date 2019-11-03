Swinger (Eş değiştirme) partisinde faciadan dönüldü

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya bölgesinde dün gece akılalmaz bir olay yaşandı. Hattingen şehrinde düzenlenen swinger partisi az kalsın bir faciayla sonuçlanıyordu.

Gecenin ilerleyen saatlerinde fenalaşmaya başladılar

Şehrin işlek caddelerinden birinde bulunan gece kulübünde düzenlenen swinger partisinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Mekanın tesisatında ve ısınma sisteminde yaşanan bir aksaklık, partiye katılanlarda karbonmonoksit zehirlenmesine neden oldu.

Mekanda ilişkiye giren 350’den fazla swinger, gecenin ilerleyen saatlerinde fenalaşmaya başladı.

Olay yerine 100 ilk yardım ve itfaiye ekibi geldi

Bazı katılımcıların bayılmasıyla birlikte ilk yardım ekipleri ve itfaiye olay yerine çağrıldı. Yerel saatle 22:00 sularında yaşanan olay sonrasında yetkililer mekanı boşaltma kararı aldı. Yaklaşık 11 katılımcı hastaneye kaldırılırken binayı apar topar terk eden katılımcılar iç çamaşırlarıyla dondurucu soğukta kaldı.

Yapılan incelemeler sonucunda fenalaşanların karbonmonoksit sebebiyle bayıldığı ve biraz daha geç kalınması durumunda bu kişilerin yaşamını yitirebileceği açıklandı. Yetkililer, “Mekan çok büyük ve farklı katları vardı” açıklamasını yaparken bir facianın eşiğinden dönüldüğü kaydedildi. Olay yerine 100 ilk yardım ve itfaiye ekibi gelirken, Alman polisi olayla ilgili soruşturma başlatıldığını resmen duyurdu.