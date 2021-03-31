Kültür & Sanat Sylvester Stallone açıkladı: Rocky serisinin dizisi geliyor!

Sylvester Stallone açıkladı: Rocky serisinin dizisi geliyor!

Kültür & Sanat

Sylvester Stallone açıkladı: Rocky serisinin dizisi geliyor!

Bir boksörün hayatını anlatan efsane seri Rocky'nin yıldızı Sylvester Stallone, dizi çalışmalarına başladığını duyurdu.

31 Mart 2021, Çarşamba 09:09 Son Güncelleme:
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Boksör Rocky Balboa karakteriyle dünya çapında üne kavuşan Slyvester Stallone, Rocky dizisinin çalışmalarına başladığını duyurdu. Beyazperde'nin haberine göre, Slyvester Stallone, Rocky'nin geçmişine götüren bir dizi senaryosu üzerinde çalışıyor. Bir boksörün kariyerini ve özel hayatını anlatan Rocky serisinin 6 filmi var. Yakın zamanda spin-off'u Creed serisi de Rocky'nin kaldığı yerden devam etmesini sağladı.


https://www.instagram.com/p/CNBNUsAJNLv/


Sylvester Stallone, sosyal medya üzerinden Rocky Balboa dizisi hakkında şunları söyledi:

Streaming için Rocky'nin geçmişini anlatan bir senaryoyu bu sabah yazmaya başladım. Karakterlerin kalbine gitmek için 10'ar bölümden oluşan birkaç sezon olacak.


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