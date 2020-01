Beyazperdenin "Rocky'si Sylvester Stallone hayranlarına sürpriz yaptı. Yüzündeki estetik müdahaleleri saklamayan 73 yaşındaki oyuncu, saçlarını boyatmaktan vazgeçti, en doğal haliyle hayranlarının karşısına çıktı.

"Yumruk atmaya devam dostum"

Ünlü yapımcı ve oyuncu sosyal medya hesabından paylaştığı videoda artık boyatmadığı, bembeyaz olmuş saçlarını gözler önüne serdi. Stallone, aracının koltuğunda çektiği videoda takipçilerine "Yumruk atmaya devam dostum, yumruk atmaya devam" diye seslendi.









Yüz kasları doğum sırasında zedelenmiş

1946'da İtalyan göçmeni bir ailenin çocuğu olarak doğan Stallone, ilgiye aç bir çocukluk yaşadı. Doğumu sırasında meydana gelen bir kaza yüzünden yüz kaslarının bir kısmı zedelendi. Çocukluğunun bir kısmını kaslarından sorun yaşadığını belli etmemeye çalışarak geçirdi.

Sinemaya pornoyla başlamış

Dikkat çekmek için iyi-kötü her yolu deneyen Stallone öğrencilik döneminde 12 kez okul değiştirdi. Oyunculuğa sardığı merak sayesinde Miami Üniversitesi tiyatro bölümüne girmeyi başarsa da, maddi yetersizlikler yüzünden son senesinde okuldan ayrıldı. 1970'de 'The Party at Kitty and Stud' isimli bir pornoda yer alan genç Stallone, 'Bananas' gibi üçüncü sınıf komedilerde oynamaya başladı.