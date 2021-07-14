Magazin Sylvie Meis ve Niclas Castello'nun bitmeyen balayı tatili

Sylvie Meis ve Niclas Castello'nun bitmeyen balayı tatili

Magazin

Sylvie Meis ve Niclas Castello'nun bitmeyen balayı tatili

Geçtiğimiz eylül ayında dünyaevine giren sanatçı Niclas Castello ile Hollandalı model ve sunucu Sylvie Meis, Fransa'da başladıkları balayı tatillerine İspanya'da devam ediyor. Formentera sahiline giden çiftin keyifli anları objektiflere yansıdı.

14 Temmuz 2021, Çarşamba 15:30 Son Güncelleme:
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Ünlü futbolcusu Rafael van der Vaart ile olan evliliğini yıllar önce bitiren Sylvie Meis, ikinci evliliğini geçen yıl uzatmalı sevgilisi Niclas Castello ile yaptı. Model Sylvie Meis, eşi Niclas Castello ile birlikte tatile çıktı. İkili, yatta gün boyunca güneşin ve denizin keyfini çıkardı.

Sylvie, eşi ile deniz kenarında keyifli vakit geçirirken, onları adım adım takip eden paparazzilerden kaçamadılar. Sylvie Meis ile Niclas Castello, daha sonra kendilerini serin sulara bıraktı.

DENİZDE ROMANTİK ANLAR 

Denizde bir ara romantik anlar yaşayan ikili, birbirlerini öpücüklere boğdu. Siyah bikini tercih eden Sylvie Meis, fit görünümüyle dikkat çekti.

Model Sylvie Meis, uzun bir süredir nişanlı olduğu Niclas Castello ile geçtiğimiz yıl eylül ayında İtalya'da dünyaevine girmişti.

Model, 2005 yılında bir dönemin ünlü futbolcusu Rafael van der Vaart ile evlenmişti. O dönemlerde magazin basınınında sık sık yer alan ikili, 2013 yılında yollarını ayırmıştı.

Sylvie Meis, ayrıca bir dönem göğüs kanseri ile mücadele etmişti. Meis, hastalığı atlattıktan sonra hayata sıkı sıkı sarıldı. Kariyerine model olarak adım atan Sylvie Meis, daha sonra televizyon sunuculuğuna geçiş yapmıştı.

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