Szondi kişilik testine göre sen kimsin?

Psikiyatrist Léopold Szondi, geliştirdiği psikoloji testi ile insanların karakterlerini öğrenebileceğini savunuyordu. 1947 yılında bu testi geliştiren uzman Szondi, insanların kendilerine benzeyenlerin ilgisini çektiğine inanıyordu. Böylece psikiyatrist Léopold Szondi, kendi adını taşıyan testi ortaya çıkardı. Szondi testi, sınava giren kişilere çeşitli zihinsel hastalık sahibi insanların vesikalık fotoğraflarını gösterme üzerine kuruluydu. Ancak bu test, kişilik ruhsal bir hastalığı olduğunu ifade etmiyor. Szondi'nin testi, 8 farklı insanın vesikalık fotoğrafı üzerine kurulu. Teste giren kişi, ıssız bir ormanda bu insanlardan hangisi karşısına çıktığında korkacağını söylüyor. Bastırılmış duygunu ve gerçek benliğini merak ediyorsan, işte sana Szondi testi.

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