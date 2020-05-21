Szondi kişilik testine göre sen kimsin?
Macaristan kökenli bir psikiyatrist olan Léopold Szondi, insanların bilinçaltı eğilimleri ile ilgili projektif bir test hazırladı. Szondi'nin bu kişilik testi, teste giren kişilerin bastırılmış duyguları ve gerçek benlikleri hakkında varsayımda bulunuyor. Szondi’nin hazırladığı kişilik testi, görsel imgelerden yola çıkarak, insanların bastırılmış duygularını özellikle de korkularını bularak, onların hangi yollarla su yüzüne çıktığını keşfetmeyi amaçlıyor. Peki sen bastırılmış duygunu ve gerçek benliğini merak ediyor musun? O halde Szondi testi seni bekliyor.
21 Mayıs 2020, Perşembe 13:20 Son Güncelleme:
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Psikiyatrist Léopold Szondi, geliştirdiği psikoloji testi ile insanların karakterlerini öğrenebileceğini savunuyordu. 1947 yılında bu testi geliştiren uzman Szondi, insanların kendilerine benzeyenlerin ilgisini çektiğine inanıyordu. Böylece psikiyatrist Léopold Szondi, kendi adını taşıyan testi ortaya çıkardı. Szondi testi, sınava giren kişilere çeşitli zihinsel hastalık sahibi insanların vesikalık fotoğraflarını gösterme üzerine kuruluydu. Ancak bu test, kişilik ruhsal bir hastalığı olduğunu ifade etmiyor. Szondi'nin testi, 8 farklı insanın vesikalık fotoğrafı üzerine kurulu. Teste giren kişi, ıssız bir ormanda bu insanlardan hangisi karşısına çıktığında korkacağını söylüyor. Bastırılmış duygunu ve gerçek benliğini merak ediyorsan, işte sana Szondi testi.