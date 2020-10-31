GIZIA BRASSERIE - NİŞANTAŞI

Türkiye’nin çekim noktası Nişantaşı’nda açılan mekan, Abdi İpekçi Anıtı’nın bulunduğu meydanın hemen solunda. Mekanın önü, yan bahçesi ve iç bölümü hem geniş hem de ferah. Dünya mutfağının en seçkin yemeklerini menüsünde toplayan Gizia’nın işletmesini Beymen Brasserie’nin 15 yıllık müdürü Recep Sivriburun yapıyor.

OTUZYEDİ - ARNAVUTKÖY

Semtin en yenisi Otuzyedi’nin, Barok tarzı dekorasyonu çok konforlu olduğundan kendi evinizdeymiş gibi hissedeceksiniz. Hem sıcak hem samimi restoranda, haftanın bazı günleri farklı tarzda müzisyenler canlı müzik performansı sergiliyor. Menüsü ise iştah kabartan türden. Acılı midye, kuzu incik, enginar sarma, hamsili pilav, dana kaburga ve çok daha fazlası var.

HUNHAR PUB - KARAKÖY

Raşit Karakuş ve Oğuz Kayhan’ın geçtiğimiz yıllarda, Dolmabahçe Süzer Plaza’nın bahçe katında açtığı Chocolate Cafe-Bar, İstanbul’un en popüler sosyalleşme mekanıydı. Raşit ile Oğuz, 15 Kasım’da 1000 metrekare büyüklüğünde ferah, açık ve kapalı alanı olan mekana, İskoç, İrlanda ve İngiliz esintileri olan harika bir pub açıyor. 80 ve 90’lı yılların müziğinin çalacağı mekan, Karaköy’e farklı bir renk katacak.

INNO - NİŞANTAŞI

Alaçatı’dan İstanbul’a transfer olan mekanlardan biri de Inno. Bir Nişantaşı klasiği olan Biber Bar’ın yerinde açılan mekan, bundan böyle fine dining restoran, bar ve gece kulübü olarak hizmet verecek. Mekanın arka bölümünde geniş bir balkonu, önünde de Abdi İpekçi Caddesi‘nin tam merkezine bakan 30 kişilik oturma alanı var.

FONDURALI - YENİKÖY

Boğaz’ın en kaliteli balık ve et restoranı olma iddiasıyla geçen kış açılan Fonduralı, pandemi dönemi başlayınca kapılarını kapatmıştı. Fonduralı, aynı iddiayla kısa süre önce yeniden açıldı. Mekanın kapalı alanının yanında muhteşem bir kış bahçesini andıran harika bir terası var. Nezih bir ortamda öğle ve akşam yemeği yemek isteyenlere duyurulur.

AL HALLAB - NİŞANTAŞI

1881’de Lübnan’ın Trablus şehrinde küçük bir aile işletmesi olarak açılan Al Hallab, kısa sürede şehrin aristokratları ve sanatçılarının vazgeçilmez uğrağı olmuş. Otantik Lübnan lezzetlerinin en seçkin yemeklerinin sunulduğu, Dubai’de de şubeleri bulunan restoran, geçen ay Nişantaşı’nda bir şube açarak Türkiye pazarına girdi.

PARK ŞAMDAN - ULUS

40 yılı aşkı süredir İstanbul elitlerinin gözdesi olan Park Şamdan, üç ay önce Kuruçeşme Hotel Les Ottomans’ın içindeki mekanını kapattı ve Türkiye’nin en iyi fine dining restoranı olan Ulus’taki Sunset-Bar&Grill’in bünyesine katıldı. Eğlence ve yeme-içme sektörünün duayeni Ersoy Çetin’in işlettiği mekanda hayat, saat 18:00’de başlıyor. Mekanın yeri değişti ama kalitesi ve ambiyansı her zamanki gibi yine 10 numara!

HAMMAM - KURUÇEŞME

Alaçatı’nın ünlü mekanı Hammam, Kuruçeşme sahilindeki meşhur Aşşk Kahve’ye komşu oldu. Boğaza sıfır konumdaki mekanın hem açık hem de kapalı hayli ferah ve geniş bir alanı var. Türk ve Lübnan yemeklerinden seçkin lezzetlerin sunulduğu mekanda kulaklarınızın pasını silen harika müzikler çalıyor.

BELVÜ MÜZİKHOL - ETİLER

20 yıl önce Etiler’in en popüler mekanı olan Dalmaz’ın yerinde, önümüzdeki ay Belvü Müzikhol açılıyor. Yemek eşliğinde canlı müzik performansının sergileneceği mekanın işletmecisi ise Ali Sayar. Cenk Eren, Ayta Sözeri, Defne Samyeli, Rubato, Celil Nalçakan, Suzan Kardeş gibi birçok sanatçı, kış boyunca Belvü Müzikhol sahnesinde olacak.

TANISIA TAVERNA - CİHANGİR

Geçtiğimiz yıllarda İstanbul’un en popüler mekanlarından biri olan Hazine, artık tarih oldu. Onun yerine ise yeni nesil bir meyhane olan Tanisia açıldı. Pandemiden dolayı Yunan adalarına gidip tavernalarda eğlenemeyenler için işte harika bir fırsat! Mekanın dekorasyonu mavi ve beyaz renklerden oluşuyor. Maça gidip de bağıra çağıra stres atamayanlar, Tanisia’ya gidip düzinelerce tabak kırarak stresinden kurtulabilir.

CAHİDE - MASLAK

İstanbul eğlence hayatında harikalar yaratan İzzet Çapa, 25 yıldır İstanbullulara birbirinden farklı konseptlerde restoran, bar ve gece kulübü kazandırdı. Misafirlerini adeta Alice’in Harikalar Diyarı’na götüren İzzet’in, yeni mekanı Cahide, tam 3 bin 500 metrekare büyüklüğünde. Mekan, çok yakında açılacak.

TOPAZ - GÜMÜŞSUYU

İstanbul eğlence hayatına Küfe ve Şaziye Bar’ı kazandıran Nedim Binler’in Nişantaşı’ndaki gece kulübü Sess, bu kış pandemiden dolayı kapalı. Nedim bu, boş durur mu? Gümüşsuyu’ndaki muhteşem boğaz manzaralı Topaz’ı hepten yenileyip bar, restoran ve lounge olarak açtı. Öğle yemeğiyle başlayan mekan gece yarısına kadar açık.

HÜNKAR A LACARTE-VADİ İSTANBUL

Etiler ve Nişantaşı’nda iki şubesi bulunan Hünkar, Türk ve Osmanlı yemeklerine düşkün olanların vazgeçilmez adresidir. Hünkar, son şubesini de Vadi İstanbul’da açtı. Öğlen ve akşam için hazırlanan menüde leziz yemekler ve mezeler var. Mekanın yemekleri damağınıza, fonda çalan 70 ve 80’lerin unutulmaz müzikleri de kulağınıza iyi gelecek.

MIA BAZAAR&CAFE - TEŞVİKİYE

Yurt dışında yaygın olan mekanların bir benzerini, geçtiğimiz günlerde Ece Nukan Teşvikiye’de açtı. Arap turistlerin işgaline uğrayan, meşhur Alaçatı Bazlama’nın tam karşısındaki mekandan bahsediyorum. Mia’da hem dünyaca ünlü moda tasarımcılarının özel ürünleri hem de sağlıklı yemek ve içecekler var. Bu keyifli, eğlenceli ve farklı kafe-butik deneyimi çok hoşunuza gidecek.

MUALLİM - ORTAKÖY

Ortaköy’de yeni açılan Muallim’de, geleneksel ocakbaşı restoranlarda bulabileceğiniz lezzetlerin çok daha fazlası var ancak mekana girince kendinizi bir ocakbaşında değil de fine dining bir restoranda gibi hissediyorsunuz. Pandemi dönemini göz önüne alınarak dizayn edilen mekanın tavanı tamamen açılır kapanır olduğu için Muallim, her daim havadar ve ferah.