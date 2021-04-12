Etkinlik Rehberi Tabağımda matematik (Oyun)

Tabağımda matematik (Oyun)

Etkinlik Rehberi

Tabağımda matematik (Oyun)

Bu oyun sayesinde çocuklar matematiği duyumsayarak öğrenir ve bu ileri matematik için onlara iyi bir zemin hazırlar.

12 Nisan 2021, Pazartesi 14:34 Son Güncelleme:
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MALZEMELER

Plastik tabak, ponponlar, yapışkanlı kâğıt (post it), keçeli kalem

NASIL OYNANIR? 

Plastik tabağı ortadan ayıracak bir çizgi çizin. Üst kısmı ortadan dik şekilde ayıracak bir çizgi daha çizin. Fazla plastik tabak kullanmamak ve işlem çeşitliliği sağlamak için yapışkanlı kâğıtlara dört işlem işaretlerini çizin ve üst çizgiye yapıştırın. Çocuğunuz ponponları kullanarak işlemler yapar ve çıkan cevap kadar ponponu alt kısma yerleştirir.

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