Tabağımda matematik (OYUN)

MALZEMELER

Plastik tabak

Ponponlar

Yapışkanlı kağıt (post it)

Keçeli kalem

NASIL OYNANIR?

Plastik tabağı ortadan ayıracak bir çizgi çizin. Üst kısmı ortadan dik şekilde ayıracak bir çizgi daha çizin. Fazla plastik tabak kullanmamak ve işlem çeşitliliği sağlamak için yapışkanlı kâğıtlara dört işlem işaretlerini çizin ve üst çizgiye yapıştırın. Çocuğunuz ponponları kullanarak işlemler yapar ve çıkan cevap kadar ponponu alt kısma yerleştirir.



