Tabağımda matematik (OYUN)
Bu oyun sayesinde çocuklar matematiği duyumsayarak öğrenir ve bu ileri matematik için onlara iyi bir zemin hazırlar.
16 Ağustos 2021, Pazartesi 13:12 Son Güncelleme:
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MALZEMELER
- Plastik tabak
- Ponponlar
- Yapışkanlı kağıt (post it)
- Keçeli kalem
NASIL OYNANIR?
Plastik tabağı ortadan ayıracak bir çizgi çizin. Üst kısmı ortadan dik şekilde ayıracak bir çizgi daha çizin. Fazla plastik tabak kullanmamak ve işlem çeşitliliği sağlamak için yapışkanlı kâğıtlara dört işlem işaretlerini çizin ve üst çizgiye yapıştırın. Çocuğunuz ponponları kullanarak işlemler yapar ve çıkan cevap kadar ponponu alt kısma yerleştirir.