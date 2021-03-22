Kilo vermeyi hedefliyorsanız, yemek yediğiniz tabakların rengine de dikkat etmeniz gerekiyor. Araştırmalara göre, tabak seçiminiz yediğiniz yemekten aldığınız tadı güçlü bir şekilde etkiliyor. Tabağın şekli ve rengi, yediğimiz yemeğin tadını daha iyi, daha iştah açıcı, daha yoğun olarak algılamamıza ve daha fazla yememize neden oluyor. Uzmanlara göre kilo vermenin anahtarı, tabakların şeklinin ve renginin sizi nasıl etkilediğini bulmaktan geçiyor.

KİLO VERMEK İÇİN KIRMIZI TABAK

Daily Express'in haberine göre, kırmızı tabaklar, aşırı yemeyi engellediği için kilo vermek isteyenlerin bir numaralı yardımcısı olabilir. Kırmızı renk beynimiz tarafından 'tehlike' olarak anlamlandırılır ve tabaklarda bu rengin seçilmesi, yemekten 'caydırmaya' yönelik bir girişim olabilir.

Doğru tabağı seçmek ne pişirdiğinize, hangi tatları deneyimleyeceğinize ve nasıl bir modda olduğunuza bağlıdır. Bu yüzden evinizde çeşit çeşit tabağa sahip olmanız faydalı olacaktır. Mutfağınızda her ne pişirirseniz pişirin, tabaklar sayesinde tadının mükemmel olacağından emin olabilirsiniz.

Eğer kilo vermek gibi bir düşünceniz yoksa ve yemeğin tadına odaklanmak istiyorsanız, siyah veya beyaz tabaklar tercih edebilirsiniz.







