Tabakla tenis oyunu

MALZEMELER

Kâğıt tabak, kâğıt havlu rulosu veya uzun bir cetvel, bant, balon / Yaş: 3-6





NASIL OYNANIR?

Kâğıt tabağın arka tarafına kâğıt havlu rulosu veya cetveli bant yardımıyla yapıştırın. Dengeli ve sağlam olabilmesi için neredeyse tabağın ortasına yakın bir yere sabitlemelisiniz. Raketimiz hazır. Dilerseniz iki tane raket hazırlayıp balonla tenis oynayabilirsiniz. Bakalım ilk kim balonu yere düşürecek?