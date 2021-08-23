Etkinlik Rehberi Tabakta dalgalar (Oyun)

Tabakta dalgalar (Oyun)

Etkinlik Rehberi

Tabakta dalgalar (Oyun)

Çocuklar boyama ve el işi faaliyetleri sırasında bir işi yapmanın mutluluğunu ve hazzını duyarlar. Bu etkinliklerle çocuklar bir iş başarmanın ve bir eser ortaya koymanın rahatlığını hisseder. Bu his çocuğun güven duygusunun gelişmesini sağlar. /POSTA

23 Ağustos 2021, Pazartesi 11:10 Son Güncelleme:
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Malzemeler: Kâğıt tabak, guaj boya, ahşap çubuk, makas, maket bıçağı, yapıştırıcı ve renkli el işi kâğıtları. Yaş: 3+

NASIL OYNANIR?

Öncelikle çocuğunuzla birlikte kâğıt tabağı boyayın. Örneğin, gökyüzü için daha açık mavi ve okyanus için daha koyu maviyi tercih edebilirsiniz. Tabağın kurumasını beklerken, el işi kâğıtlarına küçük bir gemi ve yelkenini çizip kesin. Geminin parçalarını bir ahşap çubuğa geçirin. Yelkenliyi denizdeki bir dalgaya yerleştirmek için maket bıçağı ile denizin ortasından dalgalı bir çizgi ile geçin. Bu dalgaya ahşap çubuğu geçirin. Gökyüzünü ve denizi süsleyebilirsiniz ve farklı canlılar da ekleyebilirsiniz. Balıklar, martılar gibi…

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