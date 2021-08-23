Tabakta dalgalar (Oyun)

Malzemeler: Kâğıt tabak, guaj boya, ahşap çubuk, makas, maket bıçağı, yapıştırıcı ve renkli el işi kâğıtları. Yaş: 3+

NASIL OYNANIR?

Öncelikle çocuğunuzla birlikte kâğıt tabağı boyayın. Örneğin, gökyüzü için daha açık mavi ve okyanus için daha koyu maviyi tercih edebilirsiniz. Tabağın kurumasını beklerken, el işi kâğıtlarına küçük bir gemi ve yelkenini çizip kesin. Geminin parçalarını bir ahşap çubuğa geçirin. Yelkenliyi denizdeki bir dalgaya yerleştirmek için maket bıçağı ile denizin ortasından dalgalı bir çizgi ile geçin. Bu dalgaya ahşap çubuğu geçirin. Gökyüzünü ve denizi süsleyebilirsiniz ve farklı canlılar da ekleyebilirsiniz. Balıklar, martılar gibi…