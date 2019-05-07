Manisa'da ramazan ayının vazgeçilmezi taban simidi sahur sofralarının vazgeçilmezleri arasında. Peki, Taban simiti nasıl yapılır? İşte detaylar…

Manisa'ya özgü olan ve ramazan ayı ile bütünleşen taban simidi, bu sene de sahur sofralarının vazgeçilmezi oldu.

Özellikle ramazan ayında Manisa'da sahur sofralarının olmazsa olmazı arasında yer alan taban simidi mesaisi başladı. Coğrafi işaret olarak Manisa'yla özleşen taban simidini, yaşları 10 ile 20 arasında değişen çocuk ve gençler, sahur vakti sokak sokak gezerek satıyor. Taban simidi satıcıları, fırınlardan aldıkları, nohut mayasından yapılan Manisa'ya özgü bu unlu mamülü, karton kutulara doldurup, sokak sokak geziyor. Satıcılar 'Sıcak sıcak taban simidi' diye bağırırken, balkon ve pencerelerden sepetlerini sarkıtan Manisalılar, içinde tuz ve şeker bulunmayan ve susatmayan bu simitten alabilmek için adeta birbirleri ile yarışıyor.

İftardan sahur vaktine kadar simit satan İsa Şişmanlar (15), bu işi sürekli değil sadece ramazan ayında yaptıklarını belirterek, "Sahura kadar simit satıyoruz. Ailemiz izin veriyor. Harçlığımızı çıkarıyoruz" dedi. Bir diğer taban simidi satıcısı Umut Küçük de (15) harçlığını çıkarmak için gecede 150 ile 200 arasında simit sattığını söyledi.

Fırın işletmecisi 5 çocuk babası Şükrü Arslan (44) taban simidinin Manisa'ya özgü bir ürün olduğunu belirtip, "Başka hiçbir yerde bulamazsınız. Ramazan aylarında işin durumuna göre 1000 ile 3 bin arası taban simidi çıkarıyoruz. Genellikle ramazan ayında çocuklar satıyor. Bu uzun zamandır bir gelenek" diye konuştu.

TABAN SİMİTİ NASIL YAPILIYOR?

Aslan, taban simitinin yapılışını da şöyle anlattı: "Doğal mayadan yapılıyor. İçinde tuz ve şeker yok. Önce nohut mayası su ile kaynatılıyor, ardından nohutları kırıyoruz. Bir cam şişenin içerisinde 24 saat boyunca bekletiyoruz. Ardından hamur haline getiriyoruz. Daha sonra suda 1 dakika kaynatıp, susamladıktan sonra fırına veriyoruz. 15 dakika pişirdikten sonra satışa hazır hale geliyor. Taban simidi, hamurunda nohut olduğu, tuz ve şeker kullanılmadığı için susatmaz. Ramazan ayınında tercih edilmesinin sebebi de bu" diye konuştu. 45 gramlık taban simitlerinin tanesi 1.5 liradan satılıyor.

İHA - DHA